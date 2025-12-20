Nova ponte Brasil-Paraguai inaugura com restrições no trânsito; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou na sexta-feira (19/12) a Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu. A estrutura estaiada conta com 760 metros de extensão e um vão-livre de 470 metros, considerado o maior do continente americano. Com duas pistas simples de 3,6 metros de largura cada, a ponte conecta Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco.

O presidente brasileiro informou que o presidente paraguaio, Santiago Peña, inaugura neste sábado (20/12) parte da obra no país vizinho. Lula garantiu a presença de equipes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal na região.

O entusiasmo compartilhado pelos dois países se justifica pelo potencial de incremento comercial que a nova via proporcionará. “Vão transitar bilhões de dólares de interesse da economia brasileira e de interesse da economia paraguaia”, afirmou Lula.

A estrutura é sustentada por duas torres de 190 metros de altura – equivalentes a edifícios de aproximadamente 54 andares. A obra, incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), recebeu investimento total de R$ 1,9 bilhão dos dois países.

Nesta primeira fase, apenas caminhões sem carga poderão trafegar nos dois sentidos. A implementação gradual do tráfego está relacionada à conclusão da infraestrutura do lado paraguaio.

O financiamento pelo lado brasileiro veio de recursos da Itaipu Binacional, somando R$ 712 milhões. Desse montante, R$ 372 milhões foram destinados à construção da ponte estaiada, enquanto R$ 340 milhões foram aplicados nas obras da Perimetral Leste, concluídas em novembro de 2025.

O modelo de execução foi tripartite: o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atuou como órgão proprietário, o governo do Paraná como executor e a Itaipu Binacional como responsável pelo repasse dos recursos.

A ponte tornou-se prioridade estratégica em 2012, quando foi integrada ao PAC. Os editais de licitação foram lançados em 2012 e 2014, seguidos pelo processo de licenciamento ambiental e desenvolvimento dos projetos de engenharia, culminando com a licença emitida pelo Ibama em fevereiro de 2017.

Após a definição da Itaipu como agente financiador em 2018, a construção teve início em 2019, sendo concluída fisicamente em outubro de 2023.

Brasil e Paraguai ganham outra ligação com viária com nova ponte

Esta é a segunda ligação viária sobre o Rio Paraná entre Brasil e Paraguai, chegando seis décadas depois da inauguração da Ponte da Amizade. Atualmente, essa única conexão recebe um fluxo diário de 100 mil pessoas e 45 mil veículos, segundo dados da Receita Federal.

A nova rodovia reorganiza o fluxo de veículos pesados na região, contribuindo para a mobilidade urbana e a segurança viária. Com 14,7 quilômetros de extensão, a via conecta a BR-277 à ponte, desviando o tráfego de caminhões do centro de Foz do Iguaçu.

A entrada em operação será gradual para garantir segurança e adaptação dos órgãos de fiscalização. Na fase inicial, apenas caminhões descarregados (conhecidos como “em lastro”) poderão atravessar, seguindo horários específicos coordenados pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Os ônibus de turismo fretados serão autorizados a trafegar “em breve”. A liberação total para veículos de carga está prevista para ocorrer entre o fim de 2026 e o início de 2027, quando estiver concluído o Corredor Metropolitano del Este, no lado paraguaio, garantindo a plena infraestrutura de acesso.