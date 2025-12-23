Onda de calor mantém Curitiba acima dos 30°C na véspera de Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A maioria das cidades do Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana, estão vivenciando dias de calor intenso. Um alerta de onda de calor foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na tarde desta terça-feira (23/12), com previsão de duração até quinta-feira (25/12). Segundo o instituto, as temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média para esta época do ano.

O aviso chega um dia após a capital paranaense quebrar o próprio recorde de calor em 2025. Na segunda-feira (22/12), os termômetros na estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) atingiram 32,3ºC.

O calorão não deu trégua e, nesta terça-feira, a temperatura máxima registrada pelo Simepar em Curitiba igualou o valor do dia anterior: 32,3ºC.

A previsão para a véspera de Natal, quarta-feira (24/12), não traz alívio para os curitibanos. De acordo com o Simepar, o tempo continuará muito quente, com temperaturas ultrapassando os 30ºC. Na capital paranaense, a mínima prevista é de 19ºC e a máxima deve chegar a 31ºC.

Alerta de calor no Paraná

Além de Curitiba e RMC, o alerta de onda de calor também vale para as seguintes regiões do Paraná: Norte Pioneiro Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense e Centro Oriental Paranaense.