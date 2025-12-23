Natal será de calor e chuva em parte do Paraná, avalia Simepar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O verão e o calor chegou para valer mesmo em todo o Paraná. Na última segunda-feira (22/12), Curitiba registrou o dia mais quente do ano. Os termômetros chegaram a marcar 32,3°C na estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Com o abafamento, a previsão é de que o Natal seja de chuva em várias regiões do Estado.

Segundo o Simepar, o tempo seguirá quente ao longo da semana, mesmo com registro de chuva até quarta-feira (24/12) nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Na quinta-feira (25/12), uma frente fria pode trazer chuva para outras regiões do Paraná.

Mesmo com a chuva, a tendência é de que o calor permaneça. As temperaturas podem ultrapassar os 30ºC em todo o Estado. “Estamos com um bloqueio atmosférico, que é quando os ventos em diferentes níveis da atmosfera impedem o avanço de sistemas frontais, instáveis, em direção a uma determinada região. Esse bloqueio atua atualmente no Sudeste do Brasil, mas atinge também parte do Paraná, principalmente os setores mais ao norte e mais a leste, ou seja, Região Metropolitana de Curitiba, Litoral, Norte e Noroeste”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

A partir de quinta-feira, dia de Natal, o bloqueio atmosférico perde intensidade e uma frente fria deve avançar pelo oceano, na altura do Paraná. Isso possibilitará o aumento da umidade em todas as regiões paranaenses. “Teremos na quinta-feira um ambiente mais instável, sujeito a tempestades em praticamente todas as regiões. O tempo segue abafado, mas no Oeste e Sudoeste não esquenta tanto”, explica Samuel.

Como fica Curitiba?

Na quarta-feira (24/12), a mínima em Curitiba será de 19°C e o calor pode bater os 33ºC. Na quinta-feira, dia de Natal, os termômetros poderão marcar 20°C de mínima e 33°C de máxima. A chuva vai atingir com intensidade a capital somente a partir de sexta-feira (26/12).