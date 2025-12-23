Última temporada de Ferry Boat em Guaratuba: saiba como evitar filas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de fim de ano já está no ar e, para os paranaenses que desejam curtir as praias do litoral, esta será uma temporada histórica: a última com o tradicional ferry boat antes da inauguração da Ponte de Guaratuba, prevista para 2026.

Para quem planeja a travessia entre Matinhos e Guaratuba, o capitão Sidinei Hudach tem uma dica preciosa: fugir dos horários de pico. Segundo ele, a escolha dos momentos mais tranquilos para o deslocamento é fundamental para evitar congestionamentos e reduzir o tempo de espera nas filas.

“O ideal é programar a viagem durante a semana ou em períodos como o início da manhã e a noite, quando o movimento costuma ser menor”, orienta o capitão.

A Polícia Militar do Paraná não está de braços cruzados para esta última temporada de ferry boat. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai intensificar o policiamento nos acessos à travessia pelo lado de Caiobá, especialmente nos finais de semana e feriados, quando o fluxo de veículos aumenta consideravelmente.

As equipes trabalharão no controle do fluxo, orientação aos motoristas e fiscalização, garantindo maior segurança e fluidez no trânsito. Embora não haja uma estimativa oficial sobre o volume de veículos esperado para esta temporada, o BPRv realiza monitoramento constante da entrada e saída de automóveis no Litoral paranaense.

Este acompanhamento permite às autoridades observar o comportamento do tráfego em tempo real e adotar medidas conforme a necessidade, tornando a experiência mais agradável para turistas e moradores.

O capitão Hudach também faz um alerta importante: haverá fiscalização rigorosa para coibir tentativas de “furar fila” ou utilizar indevidamente as vias exclusivas destinadas aos moradores no acesso da travessia. Essas práticas, além de desrespeitosas, comprometem toda a organização do trânsito e aumentam o tempo de espera para todos os usuários.

Para os paranaenses, esta última temporada com o ferry boat representa o fim de uma era. A partir do próximo ano, a nova ponte transformará completamente o acesso às praias do sul do litoral, tornando a viagem mais rápida e confortável.