A Secretaria Municipal de Curitiba divulgou neste sábado (24) mais 361 casos de coronavírus e sete mortes provocadas pela doença. Com a atualização, a capital paranaense chega a 50.744 casos de diagnósticos positivos de covid-19 e 1.444 mortes provocadas pela doença desde março. 46.049 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Entre as sete mortes divulgadas, 4 são homens e 3 mulheres, com idade entre 64 e 86 anos. Todas as vítimas estavam internados há mais de uma semana em hospitais públicos e particulares de Curitiba.

LEIA TAMBÉM – Paraná atualiza boletim e casos somam mais de 204 mil em todo o estado neste sábado

Internamentos

A taxa de ocupação de leitos exclusivos para covid-19 na rede SUS segue em 74% neste sábado. Todos os pacientes que foram internados com sintomas de síndrome respiratória foram encaminhados para os leitos exclusivos para coronavírus e não apenas os casos confirmados. No momento há 73 leitos livres em Curitiba.