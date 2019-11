Vinte e oito novos casos de sarampo foram registrados em Curitiba até quinta-feira (21), data do último boletim divulgado pela prefeitura de Curitiba. São, ao todo, 278 casos constatados mesmo com a aplicação de 189.817 doses de vacina do início do ano até o dia 11 de novembro.

+Caçadores! Fábrica de bolachas artesanais em Curitiba tem receita da vó e tradição do Natal

A prefeitura indica que de todos os casos, 30 deles são importados, possivelmente vindos de São Paulo, onde há uma fonte de infecção. Outros 248 tiveram transmissão secundária (quando uma pessoa transmite o vírus para outra que não viajou). Em apenas 13 casos foi necessária a internação hospitalar, mas todos já tiveram alta.

Vacinação segue

Quem ainda não se vacinou contra o sarampo pode conseguir a imunização em 110 unidades de saúde de Curitiba. A campanha segue até dia 30 de novembro, quando ocorre o Dia D, quando algumas unidades terão um serviço intensificado para a vacinação. O público alvo desta fase são jovens adultos entre 20 a 29.

+Viu essa? Curitiba tem sol e termômetros chegando aos 30 graus. Mas frente fria se aproxima!

Como identificar um caso de sarampo?

Grande parte dos casos de sarampo só pode ser confirmada após a realização de exame de sangue, coletado sete dias após o surgimento das manchas vermelhas na pele.