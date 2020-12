A cidade de Curitiba registrou, segunda-feira (21), 846 novos casos de covid-19 e 16 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. 15 desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As novas vítimas são 11 homens e cinco mulheres, com idades entre 43 e 91 anos. Todos apresentavam fatores de risco para complicações da doença e estavam internados. Até agora são 2.091 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 103.925 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. São 11.884 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Entre todos os contaminados, 89.950 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Nesta segunda-feira (21) a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 91%. No momento restam 32 leitos livres.

Números totais

Confirmados – 103.925

Casos Ativos – 11.884

Recuperados – 89.950

Óbitos – 2.091

Festas e aglomerações

A força-tarefa formada por equipes da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado responsável pela fiscalização das atividades noturnas interditou 15 locais – bares, casas noturnas, restaurantes e tabacaria – neste fim de semana. Em um dos estabelecimentos fiscalizados no domingo (20/12), uma casa de eventos no Umbará, havia uma festa clandestina com show de pagode e um grupo de 50 pessoas reunidas.

Em um dos estabelecimentos fiscalizados no domingo (20/12), uma casa de eventos no Umbará, havia uma festa clandestina com show de pagode e um grupo de 50 pessoas reunidas.