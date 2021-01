A decoração de Natal de Curitiba, que embelezou parques, jardins, ruas e os eventos festivos da época – muitos deles realizados nos formatos drive-in e drive-thru por conta da pandemia de novo coronavírus – se despede da capital paranaense nesta quarta-feira (6). Até lá, de acordo com a prefeitura, ainda será possível apreciar e fotografar as árvores de Natal, estrelas de Belém, guirlandas, rosáceas e contornos de luz, em diferentes espaços da cidade.

LEIA TAMBÉM – Como pagar o IPVA 2021 no Paraná? Detran não enviará boleto pelo Correio

Segundo a administração municipal, a decoração do Natal de Curitiba de 2020 foi toda pensada para que o público pudesse apreciar os cenários com toda a segurança, priorizando o distanciamento social e obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre.

“Curitiba já se consolidou no roteiro nacional natalino e, mesmo durante a pandemia, mostramos que uma cidade inteligente como é a nossa capital consegue recriar de forma segura, através de parcerias público-privada, lindos cenários que retratam o caráter lúdico do nascimento de Jesus Cristo”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Pela cidade

Luzes de natal no Jardim Botânico. Foto: Luis Costa / Prefeitura de Curitiba.

Destaques da decoração, as 25 árvores de Natal de Curitiba encantaram pela estrutura, iluminação ou decoração com milhares de vasinhos de flores. Com até 22 metros de altura, as estruturas ainda podem ser conferidas no Parque Barigui, Rua XV de Novembro, Passeio Público, Parque Náutico, Jardim Botânico, rotatória da Avenida Cândido de Abreu (Centro Cívico), Bosque Alemão, Parque Tanguá, Asilo São Vicente de Paulo, Memorial de Curitiba, portal de Santa Felicidade, Mercado Municipal e Igreja do Perpétuo Socorro.

LEIA MAIS:

As Ruas da Cidadania também receberam árvores de Natal, com alturas entre 6,5 metros e 15 metros, que ainda dividem a atenção com rosáceas de luz. No Bairro Novo, são duas árvores de 12 metros.

Além das árvores de Natal, guirlandas foram instaladas para valorizar as fachadas do Mercado Municipal e de prédios históricos, como o Palacete Wolf, o Solar do Rosário, a Igreja do Rosário, a Igreja da Ordem, a Casa Hoffmann e o Palácio Garibaldi. O Oratório de Bach do Bosque Alemão recebeu alegorias em forma de pirulitos, bolachas, confetes e algodão doce que transformaram o local na Casa do Pão de Mel.

Também fazem parte da decoração de alguns espaços as tradicionais estrelas de Belém, como as instaladas no jardim do Portal do Bosque Alemão e na Praça Tiradentes (em frente à Catedral); as estrelas de Natal de piso espalhadas ao redor da ninfa de bronze da Praça Eufrásio Correia, junto à Câmara Municipal; e os laços de presente gigantes como na fachada do Restaurante Madalosso, em Santa Felicidade.

VIU ESSA? Aulas na rede municipal de Curitiba voltam depois do feriado de Carnaval

Já os contornos de luz foram usados na decoração para valorizar a arquitetura de edifícios, como Palácio Avenida, Capela da Glória e shoppings centers, bem como em estruturas de áreas verdes, como pontes, portais, ilhas e oratórios do Parque Tanguá, do Passeio Público e do Bosque Alemão.

Além disso, tradicionais presépios ainda são um convite para visitar o Parque Lago Azul, no Umbará, e a Rua da Cidadania do Bairro Novo, no Sítio Cercado; e o minicircuito “A Vida é um Presente”, do Consórcio Servopa, reúne túnel de luz em formato de “iglu” e pacotes de presentes em tamanho humano na Rua Mário Tourinho.

Drive-thru de Natal

Caminho de Luz. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Entre os dias 22 de novembro e 30 de dezembro, a programação de fim de ano em Curitiba contou com espetáculos com protocolos de distanciamento contra covid-19, como os concertos luminosos no Jardim Botânico e a Vila de Natal Electrolux no Parque Tanguá. Mas a novidade foram os espetáculos “drive-thru”, em que o público pode acompanhar circuitos natalinos de carro.

LEIA AINDA

Os espetáculos drive-thru “Caminho de Luz”, nos parques Barigui, Náutico e Passeio Público, foram acompanhados por 350 mil pessoas. No Parque Barigui passaram pelo circuito 40.500 carros; no Náutico, 16.200; e no Passeio Público, 7.800 automóveis.

No restaurante Madalosso aconteceram apresentações de ópera no formato drive-in que receberam 2.080 carros. O Auto de Natal Condor, apresentado no mesmo sistema no Jardim Botânico, recebeu 840 veículos.

Atrações, endereço e a programação de Natal de Curitiba ainda podem ser conferidos no site: https://natal.curitiba.pr.gov.br/