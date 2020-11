O prefeito reeleito Rafael Greca divulgou, nesta quarta-feira (18), a edição 2020 do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. A programação de Natal vai ter início no próximo fim de semana e está sendo encarado pela prefeitura como uma espécie de retomada econômica da capital. São 32 dias de atração gratuita e que seguirão protocolos sanitários. A programação completa pode ser conferida neste link.

O Natal de Curitiba tem a promessa de ser evento tecnológico, com transmissão online para evitar aglomeração de pessoas devido ao novo coronavírus. A doença voltou a provocar preocupação na cidade com o aumento no número de casos e de ocupação em hospitais.

No último domingo (15), antes de votar no Colégio Estadual Júlia Wanderley, no bairro Batel, o prefeito Rafael Greca antecipou algumas novidades para este ano. “Vamos convocar o Santo Natal, que queremos que seja esplêndido. Vou fazer um evento embarcado nos automóveis, com streaming para passar a música, com as famílias em seu carro passeando pelos parques e vendo as cenas de Natal”, adiantou Greca que foi reeleito a mais quatro anos com 59,74% de preferência do eleitor curitibano.

Nas últimas edições do Natal de Curitiba, uma das grandes atrações foi a roda gigante que era instalada na praça Santos Andrade. O objeto vinha de Recife (PE) pesando 22 toneladas e com 20 metros de altura. O passeio era gratuito.

Em 2019 o Passeio Público ganhou uma decoração especial para o natal. Foto: Lineu Filho/Tribuna do Paraná.

Como será o natal em Curitiba

A quarta edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais começa, no próximo domingo (22), no Jardim Botânico, com o início dos concertos luminosos na estufa e acendimento da árvore de Natal “viva” com 5 mil vasinhos de sálvias vermelhas. Os espetáculos da temporada natalina ocorrerão até dia 23 de dezembro e a decoração especial de Curitiba poderá ser vista até 6 de janeiro. “A população também poderá acompanhar os espetáculos pelas redes sociais e sites da Prefeitura de Curitiba e da programação natalina”, disse Greca.

Palácio Avenida

Outra atração tradicional do Natal curitibano são as apresentações no Palácio Avenida, no Centro. No entanto, devido a pandemia, o evento será gravado e transmitido no dia 19 de dezembro, às 20h15 no site do Palácio Avenida. Com o tema “A Grande História de Natal”, o novo formato de espetáculo irá celebrar a 30ª edição. O show vai contar com a participação de artistas brasileiros e será um tributo às três décadas do evento, com música e resgate de histórias de pessoas que participaram ou assistiram edições anteriores. O coral natalino é composto por crianças e adolescentes de instituições de acolhimento apoiadas pelo Programa Educação, do Bradesco. Durante a pandemia, as aulas de música estão ocorrendo de forma online com a equipe da maestrina Dulce Primo.

Papai Noel

Para esta temporada, o Papai Noel também está se adaptando. Nos shoppings de Curitiba, tem proteção de acrílico separando o bom velhinho das crianças, videochamadas e leitura de cartinhas. Até mesmo Gino Palma, 91 anos, considerado o Papai Noel mais antigo do Brasil, vai tomar mais cuidados neste fim de ano. “Eu tenho muito medo. E todos temos que ter medo. Temos que respeitar esse vírus porque ele não escolhe ninguém. Por isso tem que ter muita cautela”, afirmou o highlander dos Papais Noéis.