Curitiba recebe neste sábado (23) a segunda edição de uma das maiores feiras voltadas para o público plus size do estado. A 2ª Fat Fair reúne mais de 25 marcas que trazem às consumidoras da moda plus um vasto leque de opções em acessórios e roupas divididas em moda praia, moda íntima, moda casual, moda fitness, moda festa.

“No Paraná o acesso à moda plus size ainda é muito limitado, com poucas lojas e sendo a maioria delas online”, explica Carol Lippmann que, além de organizar o evento, tem um blog voltado para o mundo plus size, o Lady Fofa.

Outro ponto forte da Fat Fair é a discussão que a feira proporciona a respeito da representatividade do corpo fora do padrão. O evento será um dia de encontros, conversas, reflexões. “Teremos shows de dança com meninas fora do padrão, brechó, música e bate papos super especiais, bem como food trucks com comidas deliciosas pra que o dia seja ainda melhor”, explicou Carol Lippmann.

2ª Fat Fair Curitiba

Sábado (23), no Clube Dom Pedro II (Rua Brigadeiro Franco, 3662). O evento acontece das 11h às 21h e a entrada é gratuita. Veja mais informações!