Com mínima prevista de 2ºC, Curitiba pode ter geada nesta quarta-feira

As temperaturas amenas registradas na última semana podem até ter dado esperanças de dias mais quentes aos curitibanos. Porém, a previsão do tempo indica que Curitiba pode registrar mínima de 2°C a 4°C até sexta-feira (1°), com chance de geada.

Uma nova massa de ar polar trouxe novamente o frio ao Paraná nesta terça-feira (29) e, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quarta-feira (30) o frio ficará ainda mais intenso.

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica perigo potencial de geada em Curitiba e outras regiões do Paraná entre às 3 horas e 7 horas desta quarta-feira (30).

Meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen explica que há possibilidade de geada na capital e na região metropolitana devido à falta de vento e temperaturas baixas.

“Com as temperaturas inferiores aos 5°C nos termômetros em toda a metade Sul paranaense há risco de geada forte no Centro-Sul, moderada nos Campos Gerais, e fraca a moderada na Região Metropolitana de Curitiba”, afirma Jacóbsen.

Na quinta-feira (30) o frio continua, mas, segundo o Simepar, os riscos de geadas são menores. A massa de ar polar deve perder força na sexta-feira (1°).

Previsão do tempo para esta semana em Curitiba

Quarta-feira (30)

Máxima: 16°C

Mínima: 2°C

Quinta-feira (31)

Máxima: 17°C

Mínima: 4°C

Sexta-feira (1°)

Máxima: 21°C

Mínima: 9°C

Sábado (2)

Máxima: 25°C

Mínima: 9°C

Domingo (3)

Máxima: 23°C

Mínima: 25°C