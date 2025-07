Motorcycle Fest Curitiba reúne música, gastronomia e famílias sobre duas rodas

Neste sábado (2) e domingo (3), o Bosque São Cristóvão, em Curitiba, vai receber um dos maiores encontros de motociclismo do Brasil. O Motorcycle Fest 2025 é feito por amantes do motociclismo, para todos os apaixonados pelas duas rodas, num ambiente familiar pensado para unir pessoas, histórias, experiências, irmandade e liberdade.

A edição de 2025 chega com novidades: serão dois dias de evento. Além das motos, também vai reunir arte e gastronomia, com muita música ao vivo, como toda boa festa merece no Bosque São Cristóvão Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188.

O evento, que começou oficialmente em 2022, ficou maior e com muito mais atrações. Neste ano, a expectativa de público é de 20 mil pessoas entre os dois dias. O objetivo é fazer com que os apaixonados pelo motociclismo celebrem, num local onde possam reunir também toda a família.

“Muitos participantes pediram por isso nos feedbacks que recebemos e nos preocupamos muito com isso. O público pediu, pois um dia foi pouco para que o evento fosse aproveitado em seu potencial máximo. Neste ano serão mais operações gastronômicas, mais ativações dos expositores, mais bandas e mais tempo para todos aproveitarem”, disse Fernando Martins de Souza, fundador e organizador do Motorcycle.

Ao longo dos anos, o Motorcycle Fest marca presença no calendário de eventos oficiais do motociclismo também por mostrar que a paixão por motos vai além da adrenalina, sendo uma forma de expressão e até mesmo um estilo de vida.

A organizadora Fernanda Ottmann Colleone afirma que o evento promove o encontro de uma comunidade apaixonada pelo mundo duas rodas. “A questão cultural do lifestyle motociclista é trazido desde a escolha das bandas em seus shows dentro do evento, busca por expositores e patrocinadores que trazem ao público produtos e ativações que conversem com o nosso público, além da exposição de motos que possuem histórias dentro do motociclismo”, comentou.

O evento recebe também a criançada e é pet friendly, ou seja, ninguém fica de fora. A edição de 2025 vai contemplar espaço para marcas fabricantes de motocicletas, exposição de motos custom, clássicas e antigas, pista de moto habilidade, bazar de produtos, espaço tattoo, barbershop, entre outras atividades.

Assim como em edições anteriores, o evento prioriza bandas locais que estão conectadas ao estilo da comunidade motociclista. Serão doze bandas que vão se revezar no palco. “Na edição deste ano, teremos duas jam sessions abrindo os dois dias de evento, teremos alguns músicos convidados tocando em conjunto com bandas já formadas e ainda, no domingo, teremos uma jam de oito músicos das principais bandas de country rock de Curitiba, onde essa formação será lançada exclusivamente no Motorcycle Fest”, revela Patrick Lutiani, produtor musical do evento.

Mulherada em peso

A presença feminina no motociclismo tem crescido significativamente nos últimos anos, inclusive no que diz respeito aos números: De acordo com dados da Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran), atualmente, são mais de 10 milhões de mulheres com habilitação na categoria A. Há dez anos, as motociclistas brasileiras eram 6 mihões, ou seja, houve aumento de 65,8% em uma década.

“A presença feminina tem crescido muito. Hoje nosso público feminino gira em torno de 30%, o que ainda é abaixo do meio a meio, mas muito alto frente a um público que em sua maioria era masculina. A presença em Curitiba é muito forte, tanto na direção de clubes e grupos de motociclistas, como em manobras e competições”, acrescentou Fernando Martins.

“Curitiba é uma das cidades com maior número per capita de mulheres pilotas. É por isso que, no Motorcycle Fest, as mulheres não são apenas espectadoras, mas protagonistas. Elas ocupam espaços de destaque, seja na pista, seja na organização, quebrando barreiras e mostrando que a paixão pela motocicleta é para todos”, acrescentou Fernanda Ottmann.

Sorteio da moto perfeita

Neste ano, o público que adquiriu ingressos antecipados pelo site www.motorcycle.com.br até o último dia 27 de julho de 2025 (Dia do Motociclista) vai concorrer a Moto Perfeita – uma Royal Enfield Shotgun 650 customizada por cinco lendas da customização: Célio Dobrucki, Ricardo Cabeça de Ferro, Luizinho (Motodax), Sandro Goularte e Vitor (Street Reaper).

São cinco estilos, visões diferentes e todos com o mesmo objetivo de criar a moto perfeita. A ideia dessa imersão no universo da customização, da identidade e da cultura sobre as duas rodas se tornou uma série com cinco episódios na GloboPlay em parceria com a RPC.

Ingressos

Os ingressos estão à venda e custam R$35,00 por dia e podem ser adquiridos no www.motorcyclefest.com.br. Além da entrada, para facilitar e o cliente evitar filas, já pode ser efetuada a compra de consumação antecipada e do estacionamento.