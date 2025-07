Festival de Inverno do Centro Histórico começa neste fim de semana

O mês de agosto marca a chegada da 13ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba (FICH). Organizado pela Rede Empresarial da região, o evento já se consolidou como uma tradição entre os curitibanos e visitantes que aproveitam o turismo de inverno na capital paranaense. Neste ano, a programação acontece nos dias 2 e 3 de agosto, no próximo sábado e domingo, na Praça João Cândido, que receberá uma feira gastronômica e um palco com atrações culturais para toda a família — tudo com entrada gratuita.

Com o tema “Sementes do Futuro”, o festival tem como proposta valorizar e preservar as tradições do inverno curitibano, deixando um legado cultural para as próximas gerações e mantendo viva a identidade da cidade.

“Para a Rede Empresarial do Centro Histórico, é um momento de celebração da cultura curitibana e também de exaltar uma das praças mais bonitas do nosso centro histórico. Nesta edição, traremos diversas manifestações culturais, como apresentações de grupos folclóricos, artistas locais, músicos regionais, tours guiados que contam a história da cidade e muitas atividades para as crianças — que semearão o futuro das nossas tradições”, explica Maria Bonamigo, presidente da Rede Empresarial do Centro Histórico.

Gastronomia como destaque

A Feira Gastronômica será o grande destaque desta edição, funcionando na Praça João Cândido no sábado (02), das 10h às 22h, e no domingo (03), das 10h às 20h. Serão 13 estabelecimentos participantes, oferecendo pratos típicos com sabores e preços variados: A Caiçara, Alchemia Bar, Batata do Garibaldi, Flavor Tortas Especiais, Kombi do Julian, Pão com Pernil DU Chef, Mister Brasa, Nova Onda do Matte, Ostra Bêbada, Quintal do Monge, Queen’s Cervejaria Artesanal, Romanvs Pizzaria e The Best Pastelaria e Hamburgueria.

Além de pratos tradicionais e de grande aceitação como hambúrguer, pastel e pizza, também serão oferecidos quitutes como barreado, caldos de inverno, e batata suíça. Para adoçar deliciosas tortas, e para espantar o frio quentão e chopes artesanais.

Programação Cultural para toda a família

O festival contará com uma programação artística diversificada. Um palco será montado na Rua Ermelino de Leão, e ainda acontecem apresentações artísticas em uma tenda montada na própria Praça. Entre os destaques do palco principal estão os shows de Black Maria, Wes Ventura, Jazz Cigano e Marginálias. Também se apresentam o grupo de dança do Projeto Playing For Change, no sábado pela manhã; e o pessoal da Rock Kids, que leva muita música boa para a criançada e para as famílias curtirem a manhã de domingo.

A área kids terá cama elástica, jogos gigantes e brincadeiras tradicionais como amarelinha, bolinha de gude e elástico.

Durante a feira, o público também poderá conferir intervenções circenses, dança árabe e apresentações de grupos folclóricos, como: Anima Dantis (italiano), Einigkeit (germânico), Junak (polonês) e Raízes da Bolívia.

Tours Guiados e Oficinas Gastronômicas

Nos dois dias de evento, o Curitiba Free Walking promove um tour gratuito, levando os participantes a um passeio a pé guiado que revela curiosidades, lendas, além da história do centro histórico da cidade com duração aproximada de 2 horas. O ponto de encontro será no Belvedere da Praça João Cândido. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.curitibafreewalking.com. O projeto é mantido com doações espontâneas dos participantes.

O Senac, parceiro do evento, oferecerá aulas-show gratuitas com diversas técnicas envolvendo produtos com Indicação Geográfica, ou seja, que são originários do Paraná e possuem características e qualidades únicas. As aulas serão de preparo de drinks com camomila de Mandirituba e mel de Ortigueira, sobre o café do Norte Pioneiro e a jornada da erva-mate de São Mateus do Sul. Ainda terá momentos de preparo com queijo colonial de Witmarsum e entrevero à base de pinhão. As oficinas ocorrem às 13h, 14h e 15h, nos dois dias, no Senac Belvedere, com inscrições por ordem de chegada.

O mate ainda é protagonista de outro momento no evento, quando às 10h de domingo (03) acontece a Roda do Mate. Promovida pelo Matte Cultural no Belvedere, essa edição integra a programação do Festival de Inverno do Centro Histórico.

Quem quiser estender o passeio pela região pode visitar o Sesc Paço da Liberdade, outro parceiro do festival, que terá programação musical no sábado, às 17h, e exposição de arte gratuita.

Realização

O Festival de Inverno do Centro Histórico é uma realização da Rede Empresarial do Centro Histórico de Curitiba, com patrocínio do Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, Sanepar e Viaje Paraná. Conta com apoio da Prefeitura de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Municipal de Turismo, Curta Curitiba, Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, Fecomércio, Universidade Livre do Esporte, Curitiba Free Walking e Abrasel. A produção é da Nazdarovia.

Confira a programação completa no site: centrohistoricodecuritiba.com.br/festival-de-inverno