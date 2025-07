Festival Afro de Curitiba traz Negra Li e tem entrada gratuita

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo dia 10 de agosto, a Praça Zumbi dos Palmares, no bairro Pinheirinho, será palco da segunda edição do Festival Afro de Curitiba, evento que promete reunir mais de três mil pessoas em uma celebração vibrante da cultura negra.

A atração principal não poderia ser mais especial: a cantora, compositora e atriz Negra Li vai comandar o palco principal. A programação está recheada de talentos incríveis como a bailarina e performer Majo Farias, o grupo de percussão Princesas do Ritmo, a sambista Jay de Oyá e as pick-ups da DJ Mitay.

Uma das coisas mais bacanas do festival é a feira de moda, gastronomia e artesanato, organizada quase que exclusivamente por empreendedores negros. A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 60 mil, fortalecendo negócios locais e a economia criativa da comunidade. A entrada é totalmente gratuita.

O Festival Afro de Curitiba não nasceu agora. É resultado de um trabalho consistente realizado pelo Instituto Afro Brasil do Paraná, que desde 2017 organiza mensalmente a Feira Afro da Zumbi no mesmo local – evento que, inclusive, está prestes a ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Curitiba pela Câmara de Vereadores.

“O Festival é fruto deste trabalho que o Instituto faz há anos”, conta Will Amaral, vice-presidente do Instituto. “Sem a Feira Afro não haveria Festival”.

A primeira edição, realizada no ano passado, teve como grande nome a lendária Leci Brandão. Para 2025, além de um line-up de peso, o festival traz uma novidade super importante: a gestão de resíduos feita pela Associação dos Recicladores Emanuel, de Colombo.

“A ideia é reciclar, inclusive, o óleo de cozinha que será utilizado pelos expositores pra fritar pastel e acarajé, por exemplo”, explica Will. “Não podemos ainda dizer que o evento é 100% sustentável, mas estamos caminhando pra isso, provavelmente no próximo ano.”

E se a chuva resolver aparecer? Nada de pânico! “O evento acontece do mesmo jeito”, garante Will Amaral. “O palco é coberto. Não teremos tenda para o público, mas aí é só encarar como carnaval”, brinca.

O Festival Afro de Curitiba conta com o patrocínio da Fundação Banco do Brasil e apoio de diversas entidades como o Comitê de Cultura do Paraná, Coletivo Soylocoporti, Casa da Resistência, Rede de Mulheres Negras, além de vários sindicatos e da prefeitura Municipal de Curitiba. Parlamentares como Giorgia Prates, Nori Seto, Vanda de Assis e Tico Kuzma também estão na lista de apoiadores.

Serviço

Festival Afro de Curitiba

Dia 10 de agosto

Das 13h30 às 20 horas

Praça Zumbi dos Palmares (concha acústica)

Rua Lothário Boutin, 289 – Pinheirinho

Entrada gratuita

@festivalafrodecuritiba