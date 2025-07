Nova tecnologia projeta laser para identificar pedestres em cruzamentos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba apresentou nesta terça-feira (29) uma nova tecnologia para garantir mais segurança no trânsito. Um novo sistema inteligente de sinalização em esquinas da cidade vai alertar os motoristas sobre a presença de pessoas aguardando para fazer a travessia. A sinalização terá sua eficácia 100% testada durante a noite.

“A tecnologia mostra aos motoristas que tem alguém atravessando a rua, através de um sensor que funciona por meio de energia solar, sustentável. A meta é reduzir os atropelamentos e acidentes na cidade de Curitiba, buscando morte zero no trânsito”, afirmou o prefeito Eduardo Pimentel.

O superintendente de Trânsito de Curitiba, Bruno Pessuti, explica que a tecnologia foi desenvolvida por uma empresa húngara, que escolheu o município para realizar os testes do projeto, ainda em desenvolvimento na Europa.

“O sistema de travessia inteligente funciona com um sensor óptico que detecta a presença do pedestres, e a partir desse momento aciona uma sinalização piscante amarela bem forte, e na sequência um laser ilumina os pés dos pedestres, fazendo um campo de visualização muito grande para o motorista. Isso faz com que o motorista perceba a presença do pedestre a longa distância, garantindo uma travessia segura”, ressaltou Pessuti.

Ele destacou que a faixa inteligente amplia a segurança dos pedestres, facilita a travessia de pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiências visuais, além de otimizar o fluxo de veículos para reduzir os congestionamentos.

“Registramos no ano passado 850 atropelamentos na cidade, e esse projeto garante uma travessia mais segura, com ampla sinalização dos pedestres enquanto atravessam a via,” acrescentou Pessuti.

O diretor-geral da empresa húngara responsável pela tecnologia, Nagy László, revelou que escolheu Curitiba para sediar os testes dessa tecnologia pelo perfil inovador da cidade, no âmbito das tecnologias e também na área do trânsito. A ideia é homologar a tecnologia por aqui e depois expandir para regiões com grande movimento de pedestres durante a noite, principalmente onde não há semáforos.

Tecnologia LED e acessibilidade

Prefeito Eduardo Pimentel vistoria a primeira Travessia Inteligente, instalada na Rua Petit Carneiro. Curitiba, 29/07/2025. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Desde o início do ano, a Prefeitura já vem investindo em novas tecnologias para aumentar a acessibilidade e garantir a segurança da piazada. O centro da cidade recebeu barras de LED instaladas nas faixas de pedestres, sincronizadas com os semáforos, que emitem luzes verdes ou vermelhas no chão.

Desde março, já foram instaladas 58 barras de LED em pontos estratégicos, com investimento de mais de meio milhão de reais. Os cruzamentos da Visconde de Guarapuava com Alferes Poli e da Conselheiro Laurindo com XV de Novembro foram os mais recentes a receber a novidade.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Ferreira Vianna, destacou que a iniciativa reforça a proteção dos pedestres.

“A implantação das barras de LED é mais uma ação da gestão do prefeito Eduardo Pimentel, para priorizar a sinalização, garantir o bom fluxo de trânsito, e acima de tudo, proteger as pessoas”, afirmou Vianna.

A inovação também beneficia aqueles pedestres que vivem no celular enquanto caminham. “Através de barras de LED no chão, a iluminação verde orienta o pedestre, que muitas vezes está desatento e não olha para o semáforo. Nesse caso, pode se orientar através da barra de LED, fazendo sua travessia no momento adequado”, explicou o superintendente de Trânsito.

Para o auxiliar de serviços gerais Lúcio de Oliveira, que trabalha no Teatro Guaíra, a instalação das barras de LED é importante para orientação. “Eu achei bom, ficou bem legal. Nos ajuda a atravessar, principalmente à noite”, afirmou.

Já para Natália Cury, que frequenta à região da Avenida Visconde de Guarapuava, a inovação chamou principalmente a atenção de sua filha mais nova. “Tem nos ajudado sim, nos obriga a prestar atenção no semáforo, tornando a travessia mais segura”, concluiu.

Pontos estratégicos

As barras estão sendo instaladas em pontos estratégicos de Curitiba, em regiões com grande fluxo de pedestres, como shoppings centers e estádios de futebol.

Já foram contempladas com a tecnologia as segfuintes ruas:

Rua Amintas de Barros com Alfredo Bufren;

Conselheiro Laurindo com Rua Treze de Maio;

Rua Conselheiro Laurindo com Rua XV de Novembro;

Avenida Presidente Getúlio Vargas com Rua Buenos Aires;

Rua Brasílio Itiberê com Rua Buenos Aires;

Rua Brigadeiro Franco com Avenida Presidente Getúlio Vargas;

Avenida Getúlio Vargas com Rua Desembargador Motta;

Rua Amâncio Moro com Rua Mauá;

Rua Mário Tourinho, na altura do Parque Barigui.