Família curitibana é investigada por pirataria de TV em escala nacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (29) 12 mandados de busca e apreensão durante uma operação que investiga uma organização criminosa especializada na importação, distribuição e venda de aparelhos que dão acesso ilegal à TV por assinatura. Oito mandados foram cumpridos em Curitiba, três em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e um em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com a PF, a operação começou após a denúncia de uma empresa do setor de telecomunicações identificar o comércio ilegal. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que, entre os suspeitos, havia um casal de Curitiba e outros familiares que vendiam o serviço para todo o Brasil.

Segundo a investigação, foram descobertas movimentações financeiras milionárias totalmente incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos. Além disso, o suposto casal teria aberto empresas de fachada para ocultar a origem ilegal dos lucros.

Além dos mandados de busca e apreensão, a operação também determinou bloqueio de valores de até R$ 33 milhões, apreensão de veículos e imóveis, além do bloqueio de sites utilizados para viabilizar a venda dos aparelhos ilegais.

Esquema organizado

De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa tinha uma divisão clara de funções entre importadores, operadores logísticos, intermediários financeiros e comerciantes digitais. Conforme aponta a investigação, o fornecimento dos aparelhos era feito a partir da fronteira entre Foz do Iguaçu e o Paraguai, por especialistas do contrabando.

A investigação também aponta a prática dos crimes de violação de direitos autorais, desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações e organização criminosa. Segundo a PF, a apuração do caso segue em andamento para identificar outros participantes e aprofundar o mapeamento da rede de pirataria digital.