Homem pelado ataca mulher com chutes em rua de bairro de Curitiba; Vídeo!

Um homem de 51 anos foi detido após ser flagrado nu e agredindo uma jovem de 20 anos com chutes, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Testemunhas relataram que ele também tentou atacar motoristas que passavam pela Rua Acelino Grande. Tudo ocorreu na manhã desta terça-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a equipe foi acionada por volta das 6h50, após denúncias de moradores. No local, as testemunhas informaram que o homem apresentava comportamento agitado e agressivo e que, durante o surto, desferiu chutes contra a jovem.

Um pedestre que passava pela região interveio e conseguiu conter o agressor até a chegada da viatura policial. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com a vítima e a testemunha, para os procedimentos da polícia judiciária. O caso foi registrado como ato obsceno e lesão corporal.

Ainda não há informações sobre o que motivou o comportamento do suspeito. A jovem sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉