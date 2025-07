Paraná amanhece gelado e pode ter geada até quinta-feira

A chegada de uma massa de ar polar trouxe novamente o frio para o Paraná. Com exceção do Litoral, esta terça-feira (29) amanheceu com temperaturas abaixo de 10°C em quase todo o estado. Algumas cidades registraram sensação térmica negativa devido aos ventos intensos.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esse é só o começo: o frio ficará mais intenso e só perderá força na sexta-feira (1º). Em Curitiba, a mínima registrada nesta terça foi de 5,6 ºC. Na quarta-feira (30), os termômetros devem marcar 2 ºC, com possibilidade de geada.

O declínio acentuado das temperaturas começou na segunda-feira (28). Entre o início da tarde e o fim da noite os valores caíram entre 10°C e 14°C em algumas cidades. Na capital, por exemplo, às 14h, a temperatura média era de 19,4°C e à 0h de terça já estava em apenas 9°C.

As menores temperaturas no amanhecer desta terça-feira foram em Guarapuava (1,9°C), São Mateus do Sul (2°C) e Lapa (2,5°C). As mais altas e únicas acima de 9°C em todo o estado foram no Litoral: Paranaguá (12,4°C), Guaratuba (12,2°C) e Morretes (11,8°C). Em algumas cidades, foram registradas as temperaturas mais baixas do mês de julho, como é o caso de Antonina (8,6°C), Cerro Azul (5°C), Distrito de Entre Rios em Guarapuava (1,9°C), Cornélio Procópio (7°C), Santa Maria do Oeste (3,8°C) e Santo Antônio da Platina (6,5°C).

A sensação térmica foi ainda mais baixa, chegando a valores negativos em algumas cidades, como Santa Maria do Oeste (-1,2°C às 6h30), Lapa (-0,4°C às 7h), e Guarapuava (-0,5°C às 6h30).

Vento perde intensidade e dá chance às geadas

De acordo com o meteorologista do Simepar Lizandro Jacobsen, “ao longo do dia, com o predomínio do sol, o vento perde intensidade e deixa a sensação térmica mais condizente com o valor de termômetro. Mas mesmo assim não esquenta muito. As máximas mais altas estão previstas perto do Noroeste e Norte Pioneiro, em torno dos 20°C”.

Sem os ventos, o frio ganha intensidade e aumenta o risco de formação de geadas. “Como fica sem vento e as temperaturas inferiores aos 5°C nos termômetros em toda a metade Sul paranaense, há risco de geada forte no Centro-Sul, moderada nos Campos Gerais, e fraca a moderada na Região Metropolitana de Curitiba”, afirma Jacobsen.

As geadas em Curitiba nas cidades vizinhas também pode acontecer na quinta-feira, quando os termômetros ainda marcam próximo aos 4 ºC. A massa de ar polar só perde força na sexta-feira.