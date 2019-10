As tempestades, alagamentos e vendavais poderão ser monitorados em tempo real em Curitiba com o novo Centro de Gerenciamento de Riscos da Defesa Civil. Segundo a prefeitura, o espaço – inaugurado na segunda-feira (23) – foi montado para monitorar em tempo real situações de intempéries climáticas com mais de mil câmeras espalhadas pela cidade.

Todo o equipamento tecnológico vai dar mais agilidade para a equipe da Defesa Civil, que conta com cerca de três mil servidores. As imagens vão permitir avaliar com maior precisão que tipo de equipe precisa ser encaminhada para cada ocorrência: se é uma situação para a Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) ou um caso para a equipe de obras, por exemplo.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro, foram investidos cerca de R$ 400 mil nos últimos três anos na gestão de riscos da cidade. Só esse ano, a Defesa Civil soma mais de mil ocorrências, com atendimentos que variam de acidentes domésticos a como proceder em em casos de tempestades e alagamentos.

Vale ressaltar que, em caso de emergências relacionados ao tempo, a população continuará a acionar a Defesa Civil por meio do telefone 199 ou entrar em contato com prefeitura de Curitiba por meio da Central 156.