Curitiba ganha produtora especializada em valorizar cultura afro-brasileira

No dia 12 de maio, um dia antes da abolição da escravatura completar 135 anos,

vai acontecer o lançamento oficial da Axé Produções, produtora que nasceu com intuito de valorizar a cultura e a arte afro-brasileira, especificamente em

Curitiba, onde fica a sede da empresa.

+ Leia mais: Dez mensagens e imagens bonitas para compartilhar no Dia das Mães

Dados do IBGE em novembro de 2022 mostram que cerca de 55,2% da população

brasileira é preta ou parda. Em contrapartida, apenas 13,3% das maiores produções

brasileiras são compostas por pessoas pretas. Uma realidade que, segundo a produtora, é incoerente,

“Axé”, em Yoruba, significa poder, força, energia que existe em tudo e todos. “É esta força movimentadora, ardente, que nos impulsiona em todos os eixos culturais e sociais, movimentos negros, artísticos e afro-religiosos, desde o teatro até as artes plásticas, do diretor até o pequeno artesão”, diz o comunicado que anuncia a chegada da empresa.

+ Veja mais: Palavras da mamãe: “Pior que passa muito rápido mesmo”

A ideia é valorizar o talento, a inteligência e a capacidade dos artistas negros

de Curitiba e do Brasil, mostrando o quanto são capazes de contribuir para a cena artística nacional com mais oportunidades de trabalho e espaço.

A Axé Produções funcionará na Avenida Vicente Machado 752 – Batel, em Curitiba. O perfil da empresa no Instagram é @producoesaxe.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!