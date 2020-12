Curitiba e todo o restante do Paraná estão em alerta laranja de temporal para esta terça-feira (15). Segundo o Instituno Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é válido pelo menos até às 23h desta terça-feira.

O alerta laranja compreende todas as 399 cidades do Paraná. “Muitas nuvens na região do Paraná, algumas chuvas isoladas ocorrem no momento entre setores mais ao centro, parte do leste e sul. Os ventos não apresentam intensidade forte, mas podem causar raios de forma ocasional”, disse o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

O Simepar aponta chuva em Curitiba ao longo do dia. São previstos 33,9 milímetros de água para a capital, que tem 98% de chance de chuva.

Alerta laranja de temporal

O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (inmet) aposta o risco de chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos. Os alertas do Inmet são divididos em uma escala de quatro cores, que vão do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

O que fazer em caso de temporal?

Quem precisar comunicar a prefeitura de Curitiba sobre a queda de árvores deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão ou pelo site. O atendimento acontece por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.