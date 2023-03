Curitiba em estado de perigo em alerta para tempestades do Inmet

Um aviso de aleta laranja (que representa perigo) foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado para toda a região de Curitiba. São esperados ventos de 100 km/h e precipitação acumulada de até 100 mm no período de 24horas. O alerta vale até o final da noite deste sábado (04).

Existe risco de quedas de árvores, ventos fortes e alagamentos em várias regiões da cidade. Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

