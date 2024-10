Curitiba em alerta de tempestade nesta quarta-feira; Tem muita chuva prevista!

A manhã desta quarta-feira (09) em Curitiba está sendo marcada pelo tempo carrancudo e até trovões em alguns momentos. Existe um alerta da Defesa Civil do Paraná e outro de perigo para tempestade em Curitiba. Segundo o Simepar, a capital pode ter um acumulado de 12,8 mm nesta quarta-feira. O mais preocupante é a previsão do tempo para Curitiba entre quinta e sexta-feira.

Segundo o Simepar, tem muita chuva prevista para Curitiba. Além do acumulado desta quarta-feira (09), a capital soma um total de 53 mm entre os dois próximos dias, sendo a sexta-feira o dia mais intenso, com um total de 40 mm de chuva acumulada.

“Algumas áreas de instabilidade, causando chuva forte localizada e raios, ocorrem a partir do oeste do Estado, no início da madrugada. A tendência de deslocamento destas áreas de chuva, é de oeste para leste”, explicou o meteorologisya Fernando Mendes, do Simepar.

Para esta quarta-feira temperatura fica entre os 14ºC e 19ºC na capital. A chuva deve ficar concentrada entre a manhã e noite. O alerta laranja de tempestade emitido pelo Inmet tem validade pelo menos até a manhã de quinta-feira, dia 10.

Previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias

Na quinta-feira o tempo fechado segue dominando em Curitiba, com temperatura entre os 16 e 20ºC e chuva pela manhã e noite. Na sexta-feira o “bicho pega”, com previsão de muita chuva em Curitiba, chegando a um total de 40 mm.

“Na quinta-feira, a instabilidade segue elevada em todas as regiões do estado. Novamente, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas deverão ocorrer a qualquer hora do dia, com condições favoráveis para tempestades. Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões noroeste, oeste, sudoeste e sul”, avisou o Simepar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram