Curitiba em alerta de perigo para tempestade. Chuva até quando?

Curitiba está em alerta de perigo para tempestades entre a quinta-feira, (07) e a sexta-feira (08). Segundo a previsão do tempo para Curitiba, uma frente fria se forma no Rio Grande do Sul e ao longo do dia, avança em direção aos outros estados sulistas, reforçando a instabilidade sobre o Paraná.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os alertas de tempestade são válidos até a manhã de sexta. O aviso de cor laranja indica perigo com a intensidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O outro alerta de tempestade é amarelo, um pouco mais tranquilo comparado ao laranja. Volume de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h, segundo a previsão do tempo.

Para Curitiba, o Simepar aponta uma chuva próxima de 20 milímetros na quinta e na sexta de 7,4 mm. Já a temperatura deve manter uma média de 20°C, segundo a previsão do tempo para Curitiba.

“As chuvas persistem sobre diversas regiões paranaenses e essa instabilidade deve se manter ao longo do dia, em função da formação de uma frente fria. Existe a presença de muita nebulosidade sobre o Sul do Brasil, associada à organização da instabilidade sobre a região”, explicou a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Chuva em Curitiba até quando?

A tendência de um fim de semana sem chuva, mas com tempo nublado na grande parte do Paraná. Para o sábado (09), vai ter um friozinho nas primeiras horas do dia com a mínima de 13°C.

Segundo o Simepar, na sexta-feira a frente fria se desloca em direção à região Sudeste do País, mas o sistema de baixa pressão ainda permanecerá próximo à costa do Paraná, podendo ocasionar tempestades acompanhadas de vento severos entre os Campos Gerais, a RMC e o litoral.