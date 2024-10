Curitiba é um dos melhores destinos do mundo para viajar em 2025, diz Lonely Planet

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Única do Brasil na lista!

Curitiba é um dos 30 melhores destinos do mundo para viajar em 2025, segundo a famosa publicação internacional Lonely Planet. A capital do Paraná é a única cidade brasileira na lista dos destinos turísticos escolhidos, destacando-se por suas soluções urbanas inovadoras, qualidade de vida e compromisso com a sustentabilidade.

Segundo a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, a conquista é resultado de um planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento sustentável e a promoção da cidade como um destino atrativo.

“Estar entre os 30 selecionados é como a coroação de um trabalho intenso de posicionamento de Curitiba no mercado turístico global. Esse reconhecimento reflete a eficácia das ações que visaram à projeção internacional da nossa cidade”, afirmou Tatiana Turra.

Nos últimos anos, Curitiba investiu em uma série de iniciativas voltadas à gestão turística, com foco em inovação e inteligência, além de promover a cidade em mercados globais. Veja lista completa com os 30 melhores destinos para viajar em 2025.

Para turistas e moradores

Curitiba se destaca por sua infraestrutura de alta qualidade e seus espaços culturais e de convivência, que a tornam um destino interessante tanto para turistas quanto para seus próprios moradores. Com áreas verdes amplas, parques e soluções de mobilidade urbana que são referência mundial, a capital também é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade. Em 2023, foi eleita a cidade mais inteligente do mundo, reforçando sua vocação para o uso da tecnologia em benefício da qualidade de vida.

Além disso, Curitiba tem atraído turistas pela sua variada cena gastronômica, que reflete a diversidade cultural presente na cidade, e os grandes eventos e shows nacionais e internacionais que passou a atrair após a redução do ISS para eventos. A região metropolitana também complementa o turismo local, com atrações como vinícolas e o famoso passeio de trem pela Serra do Mar, considerado um dos mais bonitos do mundo.

A presença de Curitiba na lista da Lonely Planet coloca a cidade em evidência no turismo internacional e reforça sua posição como um destino inovador, sustentável e culturalmente rico, atraindo cada vez mais visitantes do Brasil e do exterior.