Avenida de Curitiba com obra polêmica tem novos bloqueios no trânsito; saiba onde

A Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, em Curitiba, terá um novo trecho de bloqueio no trânsito, a partir desta segunda-feira (28), para a continuidade das obras de revitalização do Programa Caminhar Melhor, em execução na região. A obra é alvo de polêmica e reclamações de moradores e comerciantes da região, que são contra a retirada de uma das faixas de circulação de veículos. Veja as queixas.

Segundo a prefeitura, a intervenção na avenida será realizada no trecho entre as ruas Flávio Dallegrave e Desembargador Arthur Leme, para serviços de fresa e recape. Os bloqueios começarão diariamente às 8h, com a liberação total do trânsito ao fim de cada dia.

Durante os trabalhos, a avenida será parcialmente bloqueada, resultando na interdição de duas faixas de tráfego e a manutenção de apenas uma faixa de circulação. As intervenções devem ser finalizadas na primeira quinzena de novembro, dependendo das condições climáticas.

Bloqueios em ruas transversais

Além da avenida, também haverá bloqueios temporários nas ruas transversais que cruzam a Erasto Gaertner, especialmente durante a passagem do maquinário para recomposição do pavimento.

Esses bloqueios poderão afetar o tráfego local conforme o andamento das operações. Agentes de trânsito estarão no local para organizar o tráfego e orientar os motoristas.

Desvio

Durante este período de obras, a Setran recomenda que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias que serão instaladas na área. Uma opção de desvio aos motoristas é a Rua Canadá.