Avenida de Curitiba terá ‘guerra’ no trânsito após obra e mudanças? Veja reclamações

A Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, em Curitiba, passa por reforma desde o início de abril deste ano. Diferente de outras ruas, onde a comunidade espera ansiosamente pelo fim dos serviços feitos por maquinários grandes e barulhentos, o término das obras é o que tem preocupado quem costuma passar por essa importante via da região norte.

O motivo da aflição, de motoristas, comerciantes e moradores, é a retirada de uma das faixas de veículos em um ponto de grande fluxo de trânsito, que faz a ligação entre bairros da capital e de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Faixa exclusiva para ônibus e ciclovia

O projeto da prefeitura prevê que o lado direito da via terá uma faixa exclusiva para o transporte coletivo, com paradas previstas nos pontos de ônibus. Por motivos de segurança viária, a ciclofaixa foi posicionada no lado oposto à circulação do transporte coletivo. Aliás, a ciclofaixa já aparece na calçada, sem a sinalização, dividindo o local com os pedestres que ganharam mais espaço para circulação.

Ainda no lado esquerdo, no sentido bairro, poucas quadras antes do quartel do Exército, existe a área de embarque e desembarque dos estacionamentos junto ao meio-fio. Atualmente, sem cobrança de EstaR eletrônico neste ponto.

Com a implantação do projeto, seriam duas faixas para carros e uma exclusiva para ônibus, ou seja, o trânsito que já é complicado tende a ficar ainda pior, especialmente no fim de tarde.

“Guerra no horário de pico”

Para a Luciane da Silva, comerciante de uma loja de acessórios, o espaço vai virar um campo de guerra na busca por espaço. “Aqui vai virar um campo de guerra no horário de pico. O trânsito já é ruim todos os dias e sem uma faixa, vai ser uma briga pelo espaço. Para os clientes vai ser quase impossível estacionar, vai dificultar para eles entrarem até no estacionamento onde temos um convênio. Não teve conversa com ninguém para saber do impacto, que vamos ter e estamos tendo”, disse Luciane.

Quem tem a mesma linha de opinião é Leticia Newton, funcionária de outra loja da avenida. “Esse tema é recorrente entre a gente, só vai piorar. A obra foi boa para o pedestre do lado esquerdo da via pelo alargamento e a ciclovia”, comentou a vendedora.

Já para Eneas Figueiredo da Costa, comerciante da região, é importante o término da obra para saber se deu certo ou não a reforma. “Quando a obra estiver concluída, vamos ter a noção exata. Acho que vai ter muito problema. Quem vai ganhar dinheiro aqui é quem tem estacionamento”, reforçou Eneas.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o mês de dezembro de 2024.

E aí, prefeitura?

Em nota, a prefeitura de Curitiba reforçou que a implantação da faixa exclusiva para o ônibus vai melhorar o fluxo na região e que a intervenção visa valorizar o espaço público promovendo a segurança nos deslocamentos dando prioridade ao pedestre, além de criar conexões cicloviárias.

“A Avenida Prefeito Erasto Gaertner é uma das vias mais importantes do Bacacheri, serve como centro comercial do bairro e passa por uma importante requalificação. A intervenção da Prefeitura de Curitiba vai assegurar novas calçadas amplas e acessíveis, ciclovia, faixa exclusiva para ônibus, novo pavimento, serviços de drenagem, iluminação e paisagismo. A implantação da faixa exclusiva para ônibus vai melhorar o fluxo tanto para os que circulam de ônibus, como para motoristas, com a otimização do trânsito e a melhoraria da integração com a Região Metropolitana para os motoristas”, informou a prefeitura.

