Curitiba e todas as outras cidades do Paraná estão sob alerta amarelo de temporal, válido até às 22h59 desta sexta-feira (10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Curitiba, o alerta chega após um temporal que pegou os curitibanos de surpresa nesta quinta-feira (09), quando uma forte chuva que durou algumas horas e causou muitos transtornos na cidade. Foram verificados alagamentos, acidentes de trânsito e quedas de árvore.

O Instituto Tecnológico Simepar, inclusive, alerta que uma nova área de baixa pressão mantém o potencial para chuva. São previstas chuvas a partir da tarde e de curta duração que podem atingir todas as regiões do Paraná de forma bem isolada. As temperaturas continuam com forte elevação ao longo do dia, sendo um dos gatilhos para a formação de temporais. Em Curitiba, a previsão para hoje é de máxima de 31 graus e a chuva atinge a cidade já no começo da tarde, a partir das 14h.

Como fica o tempo no litoral?

Em Guaratuba a previsão também aponta chuva para esta quinta-feira, mas apenas para o período da noite, a partir das 20h. As temperaturas na cidade ficam entre os 24 e 32 graus nesta sexta-feira.

Alerta amarelo

A cor amarela deste alerta é a segunda mais forte em uma lista de quatro cores, que vão do verde, seguindo para o amarelo, laranja e vermelho, o mais forte. O alerta amarelo prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.