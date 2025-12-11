Região de Curitiba e Litoral ainda têm 27 mil unidades sem luz após ventania

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após os fortes ventos que atingiram cidades do Paraná na quarta-feira (10/12), cerca de 33,9 mil unidades consumidoras continuam sem luz no estado nesta quinta-feira (11/12). No último boletim, às 12 horas, a Copel informou que trabalha no religamento da energia.

De acordo com a companhia, deste total, 27,1 mil interrupções estão sendo atendidas no Leste do Paraná, região que abrange Curitiba, Região Metropolitana e o Litoral. Na capital paranaense há cerca de 2,8 mil desligamentos em atendimento.



Na região Centro-Sul, ainda falta luz para 5,5 mil clientes. Nas demais regiões os trabalhos de religamentos envolvem 593 unidades consumidoras na região Norte; 490 no Sudoeste, 134 no Oeste e 50 no Noroeste.

288 mil unidades ficaram sem luz após ventos no Paraná

O pico de desligamentos registrado na quarta-feira pelos efeitos da ventania chegou a 288 mil em todo o Paraná. Em Curitiba, o número maior foi em torno de 50 mil unidades consumidoras com a energia interrompida no pico. A Copel afirma que os trabalhos seguem até o restabelecimento da energia de todos os clientes.

Atendimento Copel

Para entrar em contato com a Copel, use o 0800 51 00 116 para atendimento geral, o WhatsApp (41) 3013-8973, ou envie SMS para 28593 (SL + número da unidade consumidora) para informar falta de luz. Também há o aplicativo Copel e o site.

