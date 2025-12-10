Ventos fortes quebram recordes em cidades do Paraná nesta quarta-feira

Os fortes ventos que varrem diversas regiões do Paraná desde a manhã desta quarta-feira (10/12) estabeleceram novos recordes em algumas cidades. O monitoramento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) revela que Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), registrou a rajada mais intensa desde setembro de 2015, alcançando 75,6 km/h às 14h30.
Também na RMC, o município de Lapa atingiu 65,5 km/h às 13h30, marcando a rajada mais forte desde outubro do ano passado, segundo dados do Simepar.
Guaratuba também superou a própria marca nesta quarta. Às 15 horas, a cidade do litoral do Paraná registrou rajada de 77 km/h, ultrapassando o valor mais alto anterior, que datava de julho de 2023. Em Irati, os ventos chegaram a 56,5 km/h às 13h45, intensidade que não era observada desde dezembro de 2023.
Cidades do Paraná com vento mais intenso nesta quarta-feira
Conforme o boletim divulgado às 16 horas pelo Simepar, as cidades com rajadas mais intensas são:
Altônia: 52,2 km/h às 12h15
Cambará: 61,9 km/h às 12h15
Campo Mourão: 53,3 km/h às 11h30
Cascavel: 50km/h às 14h
Cerro Azul: 54km/h às 14h15
Cianorte: 50,8 km/h às 13h15
Cornélio Procópio: 65,2 km/h às 13h30
Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 65,2 km/h às 14h15
Fazenda Rio Grande: 75,6 km/h às 14h30
Francisco Beltrão: 50 km/h às 7h15
Irati: 56,5km/h às 13h45
General Carneiro (estação nova do Simepar): 80,3 km/h às 9h45
Guarapuava: 63 km/h às 15h
Guaratuba: 77 km/h às 15h
Jaguariaíva: 53,3 km/h às 13h30
Lapa: 65,5 km/h às 13h30
Laranjeiras do Sul: 63 km/h às 8h30
Loanda: 57,2 km/h às 14h
Londrina: 60,8 km/h às 13h30
Maringá: 56,5 km/h às 10h45
Marumbi Base: 50,4km/h às 16h15
Marumbi Pico (estação nova do Simepar, em montanha): 131,8 km/h às 9h30
Morretes (EPR): 76,7 km/h às 15h
Paranaguá: 59,4km/h às 15h30
Palmas: 50 km/h às 8h
Distrito de Horizonte, em Palmas: 86,4 km/h às 12h45
Santa Maria do Oeste: 77,4 km/h às 7h
Pinhão: 63 km/h às 10h15
Ponta Grossa: 54,4 km/h às 14h
Santo Antônio da Platina: 65,2 km/h às 11h30
Ubiratã: 50 km/h às 10h45
União da Vitória: 52,9km/h às 14h
Planalto (INMET): 52,2 km/h por volta de 9h
Ivaí (INMET): 57,2 km/h por volta de 13h
Colombo (INMET): 63 km/h por volta de 13h
Diamante do Norte (INMET): 59 km/h por volta de 13h
Clevelândia (INMET): 59,4 km/h entre 12h e 13h
Japira (INMET): 52,9 km/h por volta de 10h
Joaquim Távora (INMET): 52,2km/h entre 14h e 15h
Marechal Cândido Rondon (INMET): 52,2 km/h entre 10h e 11h
Nova Tebas: 50,4km/h por volta das 15h
Planalto (INMET): 52,2 km/h por volta de 10h
Ventania (INMET): 60,5km/h entre 14h e 15h
Ventos em Curitiba
Curitiba possui estações da prefeitura, Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em diferentes regiões da cidade. Até às 16 horas os ventos mais intensos foram registrados pelas estações dos seguintes locais:
Curitiba (Simepar): 65,2 km/h às 13h30
Curitiba (INMET): 73km/h por volta das 15h
Curitiba – Boa Vista (Prefeitura): 68,4 km/h às 11h20
Curitiba – Boqueirão (Prefeitura): 72 km/h às 8h50 – repetiu a mesma 12h30, 13h30
Curitiba – Cajuru (Prefeitura): 59,8 km/h às 15h30
Curitiba – CIC (Prefeitura): 50,8km/h às 13h50
Curitiba – Alto da XV (Prefeitura): 65,9 km/h às 11h30
Curitiba: Caximba (Prefeitura): 76,7 km/h às 13h
Curitiba – Pinheirinho (Prefeitura): 67,3 km/h às 13h40
Curitiba – Portão (Prefeitura): 72 km/h às 13h
Curitiba – Santa Felicidade (Prefeitura): 70,2 km/h às 15h30
Curitiba – Tatuquara (Prefeitura): 76 km/h às 15h50
Por que está ventando tanto hoje?
Os fortes ventos registrados em diversas cidades do Paraná nesta quarta estão sendo influenciados por uma frente fria e ciclone extratropical formado no Sul. A previsão é de ventos persistentes até a noite desta quarta, podendo atingir velocidade entre 60 e 100 km/h. As temperaturas também devem cair no fim do dia com a entrada de ar frio.
Um alerta laranja, de perigo de vendaval, foi emitido pelo Inmet para praticamente todo o estado. O aviso segue até às 21 horas desta quarta.