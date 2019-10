Um curso gratuito vai formar jovens carentes de Curitiba em comissários de bordo e mecânicos de aviões. A capacitação será no aeroclube do Aeroporto do Bacacheri, fruto de um acordo entre a prefeitura e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

A previsão é de que as aulas comecem ainda este ano. Serão duas vagas para para o curso de mecânico de aeronaves e 11 para comissário de bordo. O público alvo da ação são jovens já atendidos pelos projetos sociais da prefeitura. Também podem fazer o curso jovens que cumprem medidas socioeducativas e migrantes de outras cidades.

Os jovens serão selecionados pela Fundação de Ação Social (FAS) e devem ter entre 18 e 24 anos, além de ensino médio completo. No caso dos comissários de bordo, devem ter altura mínima de 1,65 m para homens e 1,58 m para mulheres e ter Certificado Médico Aeronáutico (CMA).