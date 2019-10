O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25), as informações sobre o concurso para as funções de Coordenador Censitário e Agente Censitário Operacional. As vagas são para o Censo Demográfico 2020.

Segundo o Diário Oficial, serão ao todo 2658 vagas divididas entre as duas funções. Coordenador Censitário tem 1.343 vagas e Agente conta com 1.315. Os salários são de R$ 3,1 mil para coordenador e R$ 1,7 mil para agente.

A inscrição custa R$ 58 para o cardo de Coordenador e R$ 42,50 para Agente.

Inscrição para o concurso do IBGE

Para efetuar sua inscrição o interessado deverá acessar o site da FGV, banca organizadora do concurso. As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 25 de setembro de 2019 até as 16h do dia 15 de outubro de 2019.

Requisito para os cargos

*Agente Censitário Operacional: Ensino médio completo.

*Coordenador Censitário Subárea: Ensino médio completo. Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade.