Curitiba convoca 21,5 mil jovens para vacinação contra HPV

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba está convocando cerca de 21,5 mil jovens de 15 a 19 anos para receberem a vacina contra o HPV, a maioria homens. Esse público é considerado pelo Ministério da Saúde como faltoso à estratégia de vacinação contra o papilomavírus humano, causador de diversos tipos de câncer.

No calendário Nacional de Imunização do SUS, esse imunizante está disponível nas salas de vacina em todo país desde 2014 para meninas entre 9 e 14 anos e, desde 2017, para meninos da mesma idade. Portanto, aqueles que não foram vacinados na faixa etária indicada, podem agora se proteger contra o HPV.

“Prevenir é sempre melhor do que remediar e a vacina é a melhor estratégia de prevenção disponível para todos. Nossa recomendação é que as famílias verifiquem se os jovens estão com essa vacina pendente e procurem uma unidade de saúde para se proteger”, recomenda a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Como verificar vacinas pendentes em Curitiba

Além de chamar os faltosos para atualização da carteira vacinal, a secretária reforça a importância de todos verificarem se têm alguma dose em atraso. No aplicativo Saúde Já Curitiba é possível acessar a carteira de vacinação e verificar as doses aplicadas, as próximas vacinas e as pendentes.

“Caso esteja com alguma dose em atraso, basta procurar uma das 109 unidades de saúde de Curitiba para se proteger”, reforça Tatiane. Somente a Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, no bairro Rebouças, não vacina crianças. Todas as demais atendem todos os públicos para a imunização.

No site Imuniza Já Curitiba estão descritas as vacinas que compõem o calendário Nacional de Imunização do SUS, assim como o endereço e horário de funcionamento das Unidades de Saúde.

Vacina contra HPV tem cobertura baixa

Apesar da oferta regular da única vacina que protege contra vários tipos de câncer, a adesão ao imunizante é baixa em todo país. Em Curitiba, a cobertura vacinal para a vacina contra o HPV em crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos de idade é de 79%, enquanto o preconizado é atingir 90% de aplicação.

Na nova estratégia do Ministério da Saúde para a vacina do HPV, a meta é imunizar 90% do público de 15 a 19 anos. Anteriormente, essa faixa etária não tinha acesso ao imunizante pelo SUS, portanto, é uma oportunidade única para ampliar o número de pessoas protegidas.

“Nós sabemos que é muito comum nas mulheres o câncer de colo do útero em decorrência da infecção pelo HPV, mas também existem outros tumores tanto nas mulheres quanto nos homens que são preveníveis através da vacina. Por isso, é essencial que esse imunizante seja aplicado no tempo oportuno, ou seja, em adolescentes e jovens, para proteger por toda a vida”, orienta o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

Segundo estimativa do Ministério da Saúde, na primeira fase dessa nova estratégia de imunização contra o HPV, Curitiba tem 21.507 faltosos para receber a sua dose: 202 mulheres e 21.305 homens.

A intenção é oferecer a imunização desses jovens no período de 90 dias, a partir da próxima segunda-feira (17).

HPV

O HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano), é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. Na maioria das pessoas, a infecção pelo HPV não apresenta sintomas e, em alguns casos, pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais de adoecimento.

Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas são contaminadas com este vírus em algum momento da vida. A vacinação na infância, para meninos e meninas, evita a contaminação antes do início da vida sexual, prevenindo a ocorrência de diversos tipos de cânceres.