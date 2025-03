Moradores devem apresentar comprovante para acessar região do Centro Cívico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A preparação para o Red Bull Showrun está causando alterações no Centro Cívico desde o último domingo. Quem vai receber as atrações do megaevento perto de casa ou do trabalho deve seguir algumas orientações para garantir o acesso, especialmente nas horas que antecedem o evento, marcado para este sábado (15).

No período das 8h às 12h, os moradores e trabalhadores da região poderão acessar a Avenida Cândido de Abreu e ruas paralelas somente a pé. Veja onde ficam os acessos.

Os moradores são orientados a levar consigo um comprovante de residência e os trabalhadores da região devem possuir uma declaração do trabalho.

Avenida Cândido de Abreu estará bloqueada para passagem de carros

Para veículos, o tráfego já será bloqueado a partir das 21h de sexta-feira (14) até a 1h30 de domingo (16), dia posterior ao evento. Haverá bloqueio total da Avenida Cândido de Abreu entre a Rua Inácio Lustosa e a rotatória do Largo da China, afetando tanto as pistas centrais quanto as marginais e os cruzamentos.

No domingo (16), as estruturas começam a ser desmontadas, com abertura gradativa das vias e previsão de conclusão e liberação total até terça-feira (18).

Ruas para acessar o Red Bull Showrun

Rua Barão de Antonina (entre as ruas Mateus Leme e Heitor Stockler de França);

Rua Senador Xavier da Silva (entre a Mateus Leme e a Cândido de Abreu);

Rua Heitor Stockler de França (entre a Ary Camargo Queiroz e a Cândido de Abreu);

Rua Euclides Bandeira (entre a Cândido de Abreu e a Rua Aristides Teixeira);

Ruas Aristides Teixeira e Dr. Roberto Barroso (entre a Cândido de Abreu e a Rua João Papa XXIII);

Rua Lysimaco Ferreira da Costa (entre a Rua João Papa XXIII e a Avenida Alvaro Ramos);

Rua Ernâni Santiago de Oliveira (entre a Rua João Papa XXIII e a Avenida Alvaro Ramos).

A Red Bull também disponibilizou um telefone com WhatsApp para população que tiver dúvidas: 41 9844-8219.