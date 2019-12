A partir desta segunda-feira (2), a Polícia Militar (PM) reforça as equipes nas ruas de Curitiba na Operação Natal 2019. Serão 300 policiais a mais fazendo patrulha somente na capital. O policiamento também será reforçado nas cidades da região metropolitana e no interior do estado em áreas de grande circulação de pessoas, principalmente em torno do comércio.

O reforço no policiamento será das 7h das 23h e vem de PMs que atuam no setor administrativo. A operação vai até 24 de dezembro, véspera de Natal. O policiamento será feito com módulos móveis, viaturas e motocicletas, principalmente nas áreas comerciais do Centro de Curitiba. “Priorizamos os horários comerciais. Na madrugada e durante a noite o foco será a periferia da cidade”, explica o comandante do 1º Comando Regional da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Além da PM, a Guarda Municipal de Curitiba também reforça o efetivo nas ruas a partir desta segunda-feira. São 120 agentes a mais nas ruas, além de 189 novos agentes que estão na fase final de formação.