A Guarda Municipal de Curitiba vai reforçar a segurança nas ruas e parques a partir de segunda-feira (2) dentro da Operação Natal. Além do efetivo normal, a corporação terá o reforço de 189 novos agentes que começam estágio supervisionado já nesta sexta-feira (29).

Esta é a última etapa do curso de formação para que os agentes passem a atuar de fato. Dentro do estágio supervisionado, os novos agentes sempre estarão acompanhados de um guarda municipal. Quinta-feira (29), eles receberam o kit de trabalho, com colete à prova de balas e cinto de guarnição.

Até o fim de 2020, a prefeitura espera contratar um total de 460 guardas municipais dentro da gestão do prefeito Rafael Greca (DEM).