Curitiba atualizou, nesta terça-feira (21), as regras da bandeira laranja de combate ao coronavírus com a publicação do decreto municipal nº 940, que liberou o funcionamento de academias e ampliou o horário de lanchonetes e restaurantes, entre outras medidas. Nesta mesma data, de acordo com o novo boletim epidemiológico municipal, a capital chegou ao total de 14.402 casos confirmados e a 387 mortes por covid-19, com o registro de mais 467 infectados e 18 novos óbitos.

Entre os mais de 14 mil contaminados, 6.100 moradores de Curitiba estão na fase ativa da covid-19, sendo capazes de transmitir o novo vírus. Mas a boa notícia é que 7.915 pessoas estão sem sintomas e livres do isolamento social de 14 dias, consideradas recuperadas da doença pelas autoridades de saúde. Outras 520 suspeitas de infecção pelo vírus Sars-CoV-2 são acompanhadas na cidade.

Mais 18 mortes

Segundo o informe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas fatais da doença são 12 homens e seis mulheres, com idades entre 47 e 89 anos, que em sua maioria, faleceram nas últimas 48 horas. Na lista de óbitos por covid-19 divulgada nesta terça-feira, também estão as mortes ocorridas entre os dias 13 e 18 de julho, que estavam em investigação.

Ainda conforme a SMS, estas pessoas que faleceram recentemente tinham doenças crônicas e tiveram atendimento médico. E apenas um destes óbitos ocorreu em casa. Na capital, mais 11 mortes que podem ter sido provocadas pelo coronavírus ainda esperam pelos resultados dos exames laboratoriais.

Pacientes da covid-19

Curitiba tem hoje 565 pacientes com covid-19 internados em hospitais públicos e particulares. Menos da metade deles, exatas 234 pessoas, estão em estado mais crítico, hospitalizadas em leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

Na capital parananense, a taxa de ocupação é de 91% nesta terça, nos 335 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a prefeitura, ainda há 30 leitos do SUS livres em hospitais de Curitiba.

