Mudança impressionante no cenário de fumantes em Curitiba

Em 17 anos, 86 mil curitibanos deixaram de fumar. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2006, 18,4% da população de Curitiba fumava. Em 2023, essa porcentagem caiu para 13,7%. Ou seja, queda percentual no número de fumantes de 2006 a 2023 é de aproximadamente 25,5%.

No Paraná, do início do ano até agosto de 2024, quase 9 mil pessoas procuraram ajuda para parar de fumar. Em 2023, conforme a Secretaria de Estado da Saúde, 12.880 usuários do sistema público buscaram tratamento para cessar a dependência do tabagismo.

E o cigarro eletrônico?

De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde, 12,6% da população brasileira é fumante. Apesar da queda, a projeção de dados de 2024 – que ainda não foram compilados pelo Ministério da Saúde – acende um alerta sobre a banalização do uso de cigarros eletrônicos.

Isso porque a partir de 2018, a incidência do uso dos chamados ‘vapes’ e ‘pod’ seguiu tendência de crescimento. Em 6 anos, o uso desses dispositivos aumentou 600% no país. Conforme monitoramento do Ipec (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Consultoria Estratégica), 2,9 milhões de brasileiros usavam dispositivos eletrônicos para fumar em 2023.

Naquele ano, o Paraná liderou o ranking das Unidades Federativas que mais consumiam cigarros eletrônicos, com 4,5%, seguido por Mato Grosso do Sul (4,0%) e Distrito Federal (3,7%). Para mudar esse cenário, uma das principais estratégias do Estado está no Programa para Controle do Tabagismo, que visa reduzir a prevalência de fumantes e a mortalidade decorrente do consumo de produtos derivados.

Conforme a secretaria da Saúde, “as ações englobam capacitações, comunicação ativa, ações educativas junto à população, prevenção da iniciação do tabagismo, proteção acerca do tabagismo passivo, entre outras. Existem 1.086 estabelecimentos em 330 municípios, em sua maior parte em Unidades Básicas de Saúde, que oferecem o programa”.

Liberdade após 20 anos

A moradora de Mandaguari, no norte paranaense, Katia Dias da Silva, procurou ajuda para parar de fumar depois de quase 20 anos. “Eu tinha 11 anos quando tive meu primeiro contato com cigarro. Lembro que comecei a fumar porque achava curioso o jeito que as pessoas ficavam quando tentavam parar de fumar, ficavam nervosas. De lá pra cá, tentei parar duas vezes, mas só consegui depois de participar do grupo de apoio.”

O período de tratamento recomendado é de 12 meses, abrangendo avaliação, intervenção e manutenção da abstinência, orientado pelas equipes multidisciplinares de profissionais de saúde. No Paraná, o processo dá acesso à adesivos de nicotina, cloridrato de bupropiona e goma de nicotina.

“No primeiro dia de grupo, eles explicam o que é o tabagismo, as reações que a nicotina causa no nosso corpo e entendemos que não estamos sozinhos. Hoje, faz 10 meses que parei de fumar e não precisei de medicamentos. Foi a força de vontade e apoio dos profissionais e dos amigos do grupo que me tiraram da estatística de fumantes. Não é uma jornada fácil, mas com apoio fica mais fácil. Agora consigo sentir o cheiro verdadeiro dos alimentos”, explica Katia.

Em Curitiba, o Programa de Controle do Tabagismo é ofertado gratuitamente a todos os moradores que decidiram parar de fumar. Os grupos seguem a metodologia do Programa Nacional de Combate e Controle do Tabagismo, do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Na unidade de saúde, um profissional faz o atendimento e aplica um questionário sobre os hábitos de fumar do usuário e sua relação com o cigarro. A partir dessa primeira abordagem, é agendado um atendimento individual para avaliar o grau de dependência. Depois dessa avaliação, é traçado um plano de trabalho personalizado”, detalha o município.

Quer parar de fumar?

O Programa de Controle do Tabagismo, da Prefeitura de Curitiba, ajuda quem deseja parar de fumar. Basta que o fumante dê o primeiro passo. Para participar, é preciso entrar em contato com a unidade de saúde de referência ou ligar na Central Saúde Já Curitiba, que atende pelo telefone (41) 3350-9000. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas, inclusive feriados. Aos sábados e domingos, a central funciona das 8 às 20 horas.