Curitiba amplia vagas para crianças em escolas e creches de dois bairros

A rede municipal de ensino de Curitiba recebeu duas melhorias nesta terça-feira (18). A Regional Santa Felicidade ganhou um novo espaço para turmas de berçário e maternal no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) União das Vilas, no bairro São Braz. Também foi entregue a Unidade de Educação Integral (UEI) Portão, com capacidade para atender 600 estudantes por dia, matriculados em quatro escolas da região.

Ambas as entregas, feitas pelo prefeito Rafael Greca (DEM), compõem a agenda de comemorações dos 330 anos da cidade.

O CMEI União das Vilas foi revitalizado e ampliado para abrigar mais duas turmas de berçário e uma de maternal, o que aumenta o número de crianças atendidas de 162 para 209.

O imóvel, na Rua Miguel Novicki, tinha no anexo um espaço da Secretaria Municipal da Saúde que foi reformado e adequado para receber as crianças. Além da reforma do anexo, o União das Vilas recebeu troca de piso, telhado, adequação de solários, cozinha, lavanderia e lactário, além de melhorias nas calhas.

A ampliação reforça a abertura de vagas na Educação Infantil no município.

“O aumento da oferta de vagas no município envolve a abertura de novos CMEIs, a ampliação de vagas na rede contratada e a adequação dos espaços”, explica a secretária Maria Sílvia. Com essas três medidas, o atendimento na Educação Infantil na rede de ensino curitibana passou de 45 mil para cerca de 55 mil crianças, de 2017 até este ano.

Mais tempo na escola

As unidades contempladas com atividades na nova UEI entregue nesta terça-feira são as escolas municipais Campo Mourão, Desembargador Marçal Justen, Maria Nicolas e Graciliano Ramos.

Neste ano, a Prefeitura busca aumentar a oferta da educação em tempo ampliado para mais 30 unidades de ensino. A rede municipal terá 156 escolas com essa opção até dezembro. Até o fim de 2024, todas as 185 escolas terão pelo menos parte das turmas com opção de matrícula para o integral na própria escola ou nas UEIs próximas.

O integral permite que o estudante permaneça com até nove horas de atividades na escola e garante acesso a práticas de movimento, ciência e tecnologia, matemática, língua portuguesa, entre outras. A alimentação também é adequada ao tempo maior em que permanecem na unidade educacional.

