A infecção por covid-19 provocou 10 novas mortes em Curitiba. Além dos falecimentos, mais 896 moradores da capital foram infectados com o novo coronavírus, é o que mostra o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que por conta do feriado do Dia de Finados, traz dados acumulados do último domingo (1º), segunda-feira (2) e também, desta terça-feira (3).

Com os novos registros da pandemia, Curitiba chegou hoje a 53.785 casos confirmados e 1.490 óbitos provocados pela doença. A boa notícia, no entanto, é que 48.330 pacientes – que representam cerca de 89,85% dos contaminados – já estão recuperados.

Casos ativos aumentam

O total de casos ativos de covid-19 – aqueles em que a pessoa está em fase de transmissão da doença – é de 3.965 nesta terça-feira (3). Índice que segue em alta, a exemplo do que ocorreu nas últimas semanas.

No último boletim epidemiológico, divulgado em Curitiba no sábado (31), o número de casos ativos era de 3.762 e há uma semana, na terça-feira (27), a capital contava com 3.490 pacientes no período com potencial de transmissão do vírus Sars-Cov-2.

Mortes por covid-19

Na lista de falecimentos, das 10 novas mortes de habitantes de Curitiba, quatro aconteceram nas últimas 48 horas, como informa a SMS. As novas vítimas da doença são seis homens e quatro mulheres, com idade entre 59 e 86 anos. Ainda segundo a pasta, todos estavam internados em hospitais da capital.

UTIs: Ocupação e leitos desativados

85%, essa é a atual taxa de ocupação nos 274 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). E ainda há 41 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

De acordo com a prefeitura da capital, mais 11 leitos de UTI covid-19 foram desativados neste feriado, por conta “da queda gradativa dos números gerais da pandemia, especialmente nos internamentos”: cinco leitos de UTI para adultos do Hospital Santa Casa e seis pediátricos do Hospital Evangélico Mackenzie. Ao todo, a SMS informa que já possível desativar 81 leitos de UTI Covid-19 desde o início de setembro.