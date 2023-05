Curitiba abre quase 200 vagas de natação para crianças e adolescentes com deficiência

Nesta quarta-feira (24) serão abertas as inscrições para 192 vagas de natação para crianças e adolescentes (7 a 17 anos) com deficiência em seis regionais de Curitiba, em parceria com Instituto Daniel Dias, fundado pelo maior medalhista paralímpico brasileiro.

As inscrições podem ser feitas pelo portal Curitiba em Movimento e é obrigatória a apresentação de diagnóstico da deficiência no momento da avaliação.

O programa Nadando com Daniel Dias cria em cada uma das regionais (Bairro Novo, Boqueirão, Boa Vista, Cajuru, Santa Felicidade e Matriz) 32 novas vagas: oito vagas para pessoas com deficiência intelectual; quatro para pessoas com deficiência visual; quatro para pessoas com deficiência auditiva; oito para pessoas com autismo, e oito para pessoas com deficiência física.

O projeto foi criado para atender pessoas que apresentem deficiência de forma permanente. A ideia é usar a natação como instrumento para aprimorar os aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais. Com isso, auxiliar no desenvolvimento geral dos alunos.

“Nosso objetivo é garantir que todos tenham a oportunidade de praticar esporte e atividade física em Curitiba. Essa parceria com o padrinho na natação curitibana, Daniel Dias, nos dá ainda mais ânimo e vontade de atender quem mais precisa, proporcionando saúde e qualidade de vida”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Parceiro

Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro, com 27 medalhas em paralimpíadas, sendo 14 ouros, sete pratas e seis bronzes. Daniel ainda tem no currículo outros 40 pódios em campeonatos mundiais, sendo campeão em 31 deles, além de 33 ouros em Jogos Parapan-americanos.

O projeto Nadando com Daniel Dias tem execução do Instituto Daniel Dias, com apoio da Prefeitura de Curitiba e é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, programa do Ministério do Esporte e governo federal, e patrocínio da Volvo.

“O que buscamos é impactar vidas para que haja maior inclusão dessas pessoas na sociedade. Além de promover o bem-estar, queremos proporcionar a oportunidade de socialização, bem como a assimilação de valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, entre outros”, explicou Daniel.

Os contemplados terão acesso gratuito às aulas de natação duas vezes por semana. Cabe lembrar que crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas têm preferência. Todos os participantes receberão uniformes para a prática esportiva, além de serem orientados por profissionais devidamente capacitados.

