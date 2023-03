Curitiba abre mais 3.330 vagas para atividades esportivas gratuitas

Como presente aos 330 anos de Curitiba e Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude está oferecendo aos curitibanos mais 3.330 vagas em atividades esportivas, físicas e de lazer nas dez regionais de cidade.

Entre as práticas oferecidas em equipamentos da Prefeitura, como Clubes da Gente, Centros de Esporte e Lazer, Centros da Juventude e Ruas da Cidadania, estão ginástica, zumba, alongamento, musculação, pilates, voleibol, hidroginástica, natação (raia livre – apenas para alunos que sabem nadar), ciclismo, boxe, skate, basquete, handebol, BMX, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, hip hop, ioga, corrida e caminhada.

As atividades são inclusivas, com turmas para crianças, jovens, adultos e idosos. A frequência também é grátis e autorizada quando os interessados, depois de se cadastrarem e escolherem modalidade, local e horário, forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

Como se matricular

Para tornar-se um aluno é preciso se registrar no e-Cidadão, o cadastro único do Município de Curitiba, fornecendo o número do CPF e escolhendo uma senha.

Depois, o interessado acessa a Área do Aluno no portal Curitiba em Movimento, escolhe a atividade do seu interesse e o centro esportivo que quer frequentar. Se houver vaga disponível, já faz inscrição e agenda a data para avaliação física.

No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

