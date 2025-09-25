Cruzamento problemático em bairro de Curitiba tem novo acidente com biarticulado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus biarticulado bateu contra um carro, na manhã desta quinta-feira (25/09), no cruzamento da Avenida Winston Churchill com a Rua Luiz Del Gobbo, no bairro Capão Raso, em Curitiba. O acidente aconteceu quando a motorista de um Chery QQ tentou realizar uma conversão à esquerda no momento em que o semáforo da canaleta estava aberto para os ônibus. O acidente onde ocorreu este acidente é problemático e foi alvo de alerta aqui na Tribuna (veja mais logo abaixo)

Com o impacto, a sinalização do cruzamento ficou danificada. O carro foi atingido na lateral, na altura do banco traseiro, enquanto o coletivo teve a parte frontal bastante avariada. Segundo informações apresentadas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, a condutora do veículo foi socorrida com dores na coluna e encaminhada a um hospital. O sargento Lira, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), informou que o ônibus estava lotado no momento da colisão.

As equipes da PMPR foram acionadas para controlar o tráfego e organizar a liberação da via. Até as 8h30, a fila na canaleta já alcançava três biarticulados. O trânsito também ficou lento nas ruas laterais da avenida, que funcionaram como rota alternativa para motoristas que tentavam escapar do congestionamento. Este é mais um acidente envolvendo biarticulados em Curitiba. Segundo levantamento feito pela Tribuna, Curitiba teve um acidente de biarticulado a cada 32 horas no primeiro semestre de 2025.

Cruzamento tem histórico problemático

Este não é o primeiro registro de problemas no cruzamento. Em setembro de 2024, motoristas denunciaram à Tribuna do Paraná a falta de visibilidade no local. Comerciantes da região também relataram que a conversão à esquerda, apesar de permitida, é considerada perigosa. Muitos condutores precisam avançar o carro até quase invadir a canaleta, o que aumenta a tensão de quem dirige ou acompanha o tráfego.

Questionada pela reportagem, a Superintendência de Trânsito (Setran) informou que já havia um estudo em andamento para a proibição definitiva da conversão à esquerda no cruzamento, justamente pelo elevado risco de acidentes. Em nota divulgada ao Bom Dia Paraná, a Setran afirmou que a região passará por uma nova avaliação técnica para definir mudanças na sinalização e aumentar a segurança dos usuários.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉