Cachorro é abandonado em Curitiba e corre atrás do carro do tutor; vídeo

Um motorista de aplicativo flagrou um cachorro sendo abandonado em uma rua de Curitiba, no fim da tarde de terça-feira (23/09). Em um vídeo feito por ele é possível ver que o cão corre atrás do veículo que seria do dono. (Assista ao vídeo no meio da matéria)

O motorista, que não quis ter o nome divulgado, relata que percebeu a situação durante uma parada para descansar. Ele afirma que estava estacionado em uma rua do Alto Boqueirão quando uma Montana prata passou com um cachorro na carroceria e estacionou bruscamente em sua frente.

O homem conta que logo em seguida começou a ouvir o cão latir muito, mas não viu o que estava acontecendo em frente ao carro. Depois disso, ele diz que o motorista da Montana voltou para o veículo e saiu cantando pneu, deixando o cachorro para trás.

Diante da situação, o motorista foi atrás do homem. Durante um percurso de um quilómetro, o cachorro continuou latindo e correndo atrás do veículo. O motorista diz que o homem seguiu em direção ao bairro Uberaba. Assista:

O motorista afirma que queria conversar com o tutor. Porém, temendo uma possível confusão, ele optou por registrar um boletim de ocorrência informando a placa do veículo. Em nota, a Polícia Civil (PC) afirmou que foi notificada e está levantando informações preliminares para investigar o ocorrido e identificar o condutor do veículo.

Abandonar animais é crime

Abandono de animais é crime e, segundo a legislação, a pena para esse tipo de infração é prisão de até cinco anos e multa que podem ser aumentadas se o ato resultar na morte do animal.