Novo bar de Curitiba abre com foco na pista de dança

Já pensou em curtir uma noitada com boa música, drinks autorais e uma vibe diferente de tudo que tem rolado por aí? Pois é isso que promete o Bar do Meio, nova casa noturna que vai abrir as portas nesta sexta-feira (26), em Curitiba.
E o nome já entrega tudo: o bar literalmente fica no meio! Instalado na Avenida Iguaçu (nº 2304), no bairro Água Verde, o estabelecimento está estrategicamente posicionado entre dois sucessos da noite curitibana, o Crossroads e o We Are Bastards.
“O Bar do Meio vai funcionar entre o Crossroads e o We Are Bastards, dois grandes sucessos do Grupo Cross. O nome da casa e o conceito surgiram dessa escolha do endereço, que vai receber um projeto novo, diferente de tudo aquilo que já fizemos”, destaca Alessandro Reis, fundador do Grupo Cross.
A nova balada chega com uma proposta que vai na contramão dos “enlatados” que pipocaram pela cidade após a pandemia. Com capacidade para 180 pessoas, o espaço vai funcionar inicialmente de quinta a sábado, a partir das 20h, e promete um ambiente autêntico para quem curte uma boa pista de dança.
Na parte musical, a curadoria ficará a cargo de João Anzolin, nome conhecido no mercado da música eletrônica. “Estamos trabalhando com uma programação que alia novos talentos a nomes com muita experiência. A ideia é explorar ao máximo a diversidade da música eletrônica e suas intersecções, com noites à altura do histórico de Curitiba – que sempre foi uma cidade com artistas e pistas excelentes”, explica Anzolin.
O som vai do rock ao eletrônico, mas a experiência promete ir além. Reis garante que o objetivo é reconectar as pessoas com a noite curitibana: “O Bar do Meio surge para reconectar as pessoas com a noite. Queremos que o nosso público saia daqui com a sensação de ter vivenciado uma experiência única e intensa. Queremos criar memórias que continuem ecoando depois do fim da noite”.
Cardápio
E pra quem gosta de comer bem enquanto curte a balada, o cardápio tem opções tentadoras como o “Pork N’Chips” – tiras de lombo suíno marinadas e fritas, servidas com batatas rústicas e maionese de bacon. Já na parte líquida, além de cervejas comerciais e artesanais, a casa oferece drinks autorais como o “Burn The Bridge”, preparado com Scotch Whisky Black Label lavado na manteiga de cacau, vermouth Carpano, Averna Bitter e Angostura.
O Bar do Meio começa a funcionar a partir da próxima sexta-feira (26), na Avenida Iguaçu (nº 2304), no Bairro Água Verde. A casa abrirá de quinta a sábado, a partir das 20h.