“Curitibinha” arrasa no chuveiro cantando hino de Curitiba e vídeo viraliza

“Cidade linda e amorosa

da terra de Guairacá.

Jardim luz, cheio de rosa

capital do Paraná”.

Esta é a primeira estrofe do Hino de Curitiba, uma composição de Bento Mussurunga e Ciro Silva. Alguns dos seus versos estão no imaginário dos curitibanos, que de pronto lembram dos tempos de escola, quando uma vez por semana formavam fila para cantar o tema de Curitiba, assim como o hino nacional. Mas foi a voz de um “curitibinha” que nos trouxe o momento fofurice da semana nas redes sociais.

O cantor se chama Benjamin. Saca só a performance do piá:

O vídeo foi postado pela mãe de Benjamin, Élly Borsatti, durante um despretensioso e rotineiro banho do jovem cantor. “Ele aprendeu na escola e toda quarta-feira eles cantam o hino. Ele ama a escola e o hino de Curitiba, que decorou de tanto ouvir”, orgulha-se a mãe, que trabalha na Escola Leonel Brizola, no bairro Tatuquara.

Rapidamente o vídeo ganhou milhares de curtidas e virou sucesso no perfil da Élly no TikTok. “Ele canta o tempo todo. Nós todos somos músicos na família, e o pai dele (Carlos Borsatti), inclusive, é professor de música. Eu canto também, então já tá no sangue”, diverte-se ela, que é estagiária em pedagogia e também dá aula de canto.

Élly, Carlos e Benjamin. Foto: Arquivo Pessoal

Benjamin, que tem 9 anos e está no 3º ano, é fã do Alceu Valença e do Roberto Carlos. Atendendo a um pedido dele próprio, a mãe gravou o vídeo a seguir, exclusivo pra Tribuna, numa interpretação da música “O bom”, composição de Carlos Imperial, eternizada na voz de Eduardo Araújo:

Não preciso dizer que o sonho do piá é ser cantor. Pela afinação (e o berço), temos certeza de que ele pode chegar lá.