Restaurante paranaense conquista 5º lugar em ranking mundial

A gastronomia paranaense acaba de ganhar mais um reconhecimento internacional. O restaurante Le Mir, em Foz do Iguaçu, conquistou não apenas uma, mas duas posições de destaque no prestigiado ranking mundial da plataforma de viagens TripAdvisor, colocando o Paraná lado a lado com potências gastronômicas como Reino Unido, França, Itália e Espanha.

O estabelecimento da Terra das Cataratas, que se destaca pela tradição e especialidade em comida árabe, apareceu duplamente premiado: alcançou a 19ª posição na categoria “Melhores Restaurantes Casuais” e um impressionante 5º lugar na categoria “Vegano e Vegetariano”.

O Tripadvisor Travellers’ Choice não é uma premiação qualquer. Concedido anualmente, o selo representa o resultado de avaliações de milhões de visitantes ao longo do último ano, reforçando a relevância internacional que o Turismo do Paraná vem conquistando.

“O turismo no Paraná se destaca pela sua vasta oferta de empreendimentos e locais com qualidade acima da média, diferenciais importantes quando um agente de viagem for vender Foz do Iguaçu ao turista, por exemplo. O prêmio da TripAdvisor só reforça a qualidade e credibilidade que o Estado tem no segmento gastronômico”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção turística do Governo do Estado.

O sucesso do Le Mir não para por aí. Recentemente, o restaurante também foi eleito em 5° lugar entre os “30 melhores restaurantes do Paraná” durante o Prêmio Bom Gourmet. A categoria foi uma criação do Viaje Paraná, pensada especialmente para reconhecer e prestigiar o turismo gastronômico estadual.

“É muito importante para o restaurante estar entre os melhores do mundo pela TripAdvisor, porque é um reconhecimento que vai atrair clientes e promover o Paraná como destino. Foz do Iguaçu é uma cidade que vive de turismo, então esse ranking vai divulgar ainda mais a nossa marca, os nossos sabores e a gastronomia do município”, disse Alia Rahal, proprietária do Le Mir.

Além das categorias mundiais onde o Le Mir brilhou, a premiação Traveller’s Choice também reconhece os melhores “Restaurantes Finos” da América do Sul e do Brasil. Nestas categorias, o Paraná mostrou sua força com o Bona Trattoria, também de Foz do Iguaçu, que alcançou o 13º lugar continental e o 10º lugar nacional. O curitibano Marcondes Cozinha Autoral também fez bonito, garantindo o 13º lugar nacional.

A premiação da TripAdvisor vai além da gastronomia e também elenca os melhores atrativos turísticos do mundo, baseando-se nas avaliações em tempo real de seus usuários. Em 2025, 73 atrativos paranaenses foram reconhecidos, sendo três deles classificados como “Os Melhores dos Melhores”.

As Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, conquistaram o 1º lugar como principal atrativo do Brasil e da América do Sul. O Jardim Botânico de Curitiba ficou em 4º lugar nacional e 5º continental, enquanto a Usina Hidrelétrica de Itaipu alcançou o 9º lugar nacional. Vale destacar que o Paraná foi o único estado brasileiro a figurar na lista das 25 principais atrações do mundo, com as Cataratas do Iguaçu.

O ano de 2025 tem sido especialmente generoso para a gastronomia paranaense em termos de reconhecimento. Além do Bom Gourmet, o estado já apareceu em dois rankings da Revista Exame, de “Melhores Restaurantes” e “Melhores Bares” do Brasil, somando 15 indicações nas publicações – uma delas, inclusive, no top 3, com o restaurante curitibano Manu, da chef Manu Buffara.