“Maior Réveillon” de Curitiba, Virada Paradisíaca tem ingressos à venda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Ópera de Arame, um dos cartões-postais mais famosos de Curitiba, vai virar palco para a quarta edição da “Virada Paradisíaca” na virada do ano. O evento, que promete ser o maior Réveillon da capital paranaense, é uma parceria entre o Paradis Club e Brasilidades, e acontece em um dos cenários mais bonitos da cidade, com aquela imersão na natureza que só a Ópera proporciona.

A festa começa às 21h do dia 31 de dezembro e vai contar com um line-up variado, reunindo grandes nomes da discotecagem local e diferentes estilos musicais para agradar todos os gostos. Para quem curte uma boa gastronomia, o evento oferece opções de comidas, drinks e até uma hora de open de espumante para brindar a chegada de 2026 com muito estilo.

+ Veja mais: Evento que mistura yoga e animais fofinhos é atração em Curitiba

Os ingressos já estão à venda pelo site Shotgun, com valores a partir de R$150 (meia-entrada no lote promocional). Quem quiser aproveitar a experiência completa pode incluir o jantar por R$170, além do valor do ingresso.

E falando em jantar, a piazada vai poder se deliciar com um cardápio bem caprichado, disponível das 21h à 1h. Tem uma ilha inteira dedicada aos antepastos, com cesta de pães especiais, torradas, caponata de berinjela, cogumelos confit com cebolas, guacamole, chips de batata, azeitonas e patês diversos.

Além disso, tem outra ilha com pratos mais substanciosos como Risoto de Gorgonzola e Filé, Arroz Cremoso de Camarão, Penne ao limone com crispy de bacon (com o bacon servido à parte) e uma opção vegana de Farfalle a’lla norma, à base de berinjela e tomates.

+ Leia mais: Festival Tutano terá palestras, aulas e feira culinária em Curitiba

A programação completa da festa ainda será divulgada nas redes sociais oficiais: Instagram @paradisclub e @brasilidadess. Vale lembrar que a classificação é 18 anos, então é festa para a galera maior de idade mesmo.

Para quem quiser um conforto extra, há opções de Mesas Bistrô: R$800 para mesa de 2 lugares ou R$1.200 para mesa de 4 lugares. E essa modalidade inclui entrada fura fila e uma garrafa de Chandon.

A Ópera de Arame fica na Rua João Gava, 920 – Abranches. Os ingressos podem ser adquiridos neste link! Mais informações: +55 41 9137-5473 Whats da Virada Paradisíaca