Festival Tutano terá palestras, aulas e feira culinária em Curitiba

Considerado pelos organizadores o maior encontro gastronômico do Sul do Brasil, o Festival Tutano acontece de sábado (27/09) a segunda (29/09) no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Durante os três dias de evento – que está na sua 6ª edição – os participantes terão uma programação intensa que vai unir gastronomia, cultura, educação e inovação.

Entre as autoridades setoriais confirmadas no evento estão nomes como Facundo Guerra, Katherina Cordás e Danilo Parah, grandes referências do mercado nacional. Criado pelo chef curitibano Beto Madalosso, o evento nasceu em 2018 como Fórum Tutano, com a proposta de conectar profissionais e apaixonados pela gastronomia através da promoção de debates, troca de experiências e valorização da cadeia alimentar.

Com a curadoria da equipe Tutano, formada por Dani Volcov, Ale Vianna, Pati Papp e Fernanda Ávila, o evento evoluiu e, em 2023, ganhou o formato de festival. Hoje, consolida-se como um dos principais encontros gastronômicos do país, atraindo chefs, produtores, empreendedores, pesquisadores e amantes da boa mesa.

“O Fórum Tutano nasceu para fomentar conversas relevantes entre profissionais e fortalecer toda a cadeia que faz a gastronomia acontecer, enquanto o festival veio para ampliar esse debate e aproximar a cultura e a culinária local do grande público. Essa união transformou a Tutano em uma plataforma única de conexão, conhecimento e experiências. Em 2025, queremos ir além e surpreender ainda mais, oferecendo uma imersão completa no futuro da gastronomia brasileira”, afirma Madalosso.

Para a edição de 2025, o Festival Tutano promete expandir sua programação com palestras, painéis de debate, aulas-show, experiências sensoriais e apresentações culturais, além de uma curadoria gastronômica especial com expositores locais, produtores independentes e marcas reconhecidas nacionalmente.

Celebração gastronômica

O Festival Tutano é um grande encontro da gastronomia brasileira. Com programação nos dias 27 (sábado) e 28 (domingo), o evento vai reunir feira gastronômica, ingredientes regionais, aulas-show, degustações, atrações culturais e muito mais. “É um verdadeiro parque de diversões pra quem ama comer, beber e descobrir novos sabores”, pondera Madalosso.

Entre os estabelecimentos confirmados estão marcas consolidadas na cidade, com destaque para Madá, Magrela Café, Kitsune, Ragú e Lucca Cafés Especiais, além dos já consagrados espaços colaborativos:

Curitidoce, com confeitarias da cidade;

Espaço Chocolates Bean to Bar;

Espaço Tour de Boteco, com bares e botecos curitibanos;

Stand do Litoral do Paraná, reunindo produtores de Morretes, Antonina e Pontal;

Espaço Pães, com curadoria do mestre-padeiro René Seifert;

Espaço Coquetelaria, com curadoria de Gabriel Bueno;

Espaço Café, que neste ano amplia a participação de marcas e experiências.

Na aguardada programação de aulas-show, o público contará com 28 apresentações de grandes nomes da cena gastronômica. Entre os destaques estão:

Lênin Palhano, à frente dos restaurantes Feer e Trama;

Anna Cury, do Grupo Accuro;

Danilo Parah, chef carioca com passagens pelo Maska, Rudä e Roxy Dinner Show — presente no Guia Michelin 2024 e 2025;

Karla Manfredini, que apresentará uma receita com cambira, peixe defumado típico do litoral paranaense;

André Pionteke, ex-MasterChef e idealizador do Kitsune.

Futuro da gastronomia no Brasil

Já o dia 29 (segunda-feira), terceiro dia do evento, será dedicado ao Fórum Tutano, voltado para profissionais da gastronomia. O espaço vai reunir chefs, empresários, investidores, consultores e fornecedores para um mergulho profundo em tendências, gestão, inovação, arquitetura, comunicação e tecnologia, além de muito espaço para networking qualificado e troca de experiências que podem mudar o rumo de um negócio.

Serão 5 painéis e 5 palestras, todos desenhados para provocar reflexões e gerar conexões diretas entre palco e plateia. “O Fórum nasceu para fomentar conversas que geram impacto real na gastronomia brasileira. É um espaço onde ideias viram projetos, contatos viram parcerias e insights viram resultados concretos”, afirma Alessandra Vianna, sócia e organizadora.

Entre os destaques da edição estão nomes como Facundo Guerra (Grupo Vegas), Katherina Cordás (Tuju), Danilo Parah (Maska, Rudä e Roxy Dinner Show), Matheus Krauze (Grupo Rua) e Vanessa Huguinin (Food-se).

Durante o dia, serão discutidos temas como:

“Arquitetura à Mesa”, que discutirá e o impacto de arquitetura, design e decoração na conceituação, posicionamento e operação de negócios gastronômicos”;

“A Dor do Crescimento”, painel já tradicional do Fórum que discute os desafios e aprendizados de negócios em expansão;

“A Uberização da mão de obra e os novos dilemas da gestão de pessoas”, uma conversa urgente sobre relações de trabalho no setor, motivação, precarização e cultura organizacional;

“Tecnologia e Inteligência Artificial nos negócios de A&B”, apresentando como as novas ferramentas estão transformando a gestão, a operação e o atendimento nos estabelecimentos”,

mentorias com o SEBRAE e espaços de relacionamento e networking.

Serviço

O Festival Tutano vai acontecer nos dias 27 e 28 de setembro, das 11h às 19h, enquanto o Fórum Tutano será realizado no dia 29 de setembro, das 8h30 às 19h, ambos no Museu Oscar Niemeyer (MON).

>>> Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.