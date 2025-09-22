Punktoberfest 2025: 5 finais de semana de punk em Curitiba

Vem aí o Punktoberfest 2025! De 3 de outubro a 2 de novembro, o 92 Graus – The Underground Pub, realiza mais uma edição do tradicional festival que reúne bandas, DJs, festa à fantasia, programação kids e muito chope. São cinco finais de semana com nomes da cena punk rock nacional, como Cigarras, Ovos Presley, Muñoz, Dirty Grills e She Is Dead.
O Punktober acontece desde 2000, e é uma celebração da cena punk rock independente. Desta vez, serão cinco finais de semana com atrações dedicadas a vários públicos e gêneros musicais. Além do som ao vivo, a pista é aberta para discotecagem em vários dias do festival. No clássico baile de Halloween do 92 Graus, que acontece no sábado, 1º de novembro, os DJs JackJack e Anny Nyx tocam música gótica e hits dos anos 80.
Entrando no clima de Oktober, em todos os dias do Punktoberfest um barril de chope Swamp será inaugurado juntamente com a abertura da casa, para ser consumido no estilo open bar. Outras opções de cervejas e drinks também estarão disponíveis para serem compradas separadamente.
Punktoberkidz
No domingo (12/10), no Dia das Crianças, o 92 Graus abre às 12h com “osso street” e uma programação infantil especial. O evento recebe crianças de até 12 anos, acompanhadas dos pais, para curtir um dia com piscina de bolinhas, cama elástica, doces e guloseimas. A trilha sonora fica por conta da DJ convidada Yohrani.
Os ingressos podem ser adquiridos na portaria e custam R$25 (somente para adultos). O evento é exclusivo para crianças e responsáveis.
Produtos especiais
Para eternizar esta edição mais que especial do Punktoberfest, as clássicas canecas com a logo e line-up estarão disponíveis para compra. Camisetas do festival também serão comercializadas, através de pré-venda. Em breve, valores e demais detalhes estarão disponíveis no perfil do Instagram @92graus.
Ingressos
Para a maioria dos dias de Punktober, os ingressos serão vendidos diretamente na portaria do evento, com preço único de R$25.
As entradas para a festa de Halloween, no dia 1º de novembro, custam R$30. Para o primeiro domingo, 4 de outubro, os ingressos estarão disponíveis na plataforma pixta.me com valores promocionais: R$25 para os 50 primeiros, R$30 para o lote normal e na hora do evento com outro valor.
92 Graus – The Underground Pub
O 92 Graus é um dos bares mais tradicionais de música alternativa de Curitiba, fundado em 1991. Já recebeu bandas nacionais e internacionais como Fugazi e Ratos de Porão. O bar, comandado por J.R. Ferreira, é uma das principais casas da cena autoral e independente de Curitiba, com shows toda semana. Em 2025 completa 34 anos de cultura underground.
Confira a line-up completa
03 de outubro (sexta-feira)
19h – Abertura da casa e do barril de chope
20h – Biotônikos
20h50 – Chupão Telepático e os Vampiros de Curitiba
21h40 – Corta Febre
22h30 – Kings of Noise
23h20 – Ostiu
Ingressos: R$25 no local
04 de outubro (sábado)
19h – Abertura da casa e do barril de chope
20h – Visione Obscura
21h – Look Into The Abyss
22 – Elephantus
23h – Muñoz (MG)
Ingressos: antecipadamente pelo pixta.me por R$25 para os 50 primeiros (lote promocional) e R$30 após (lote normal). Na hora será outro valor. Economize comprando seu ingresso antecipado!
05 de outubro (domingo)
15h – Abertura da casa e do barril de chope
16:00 Cão Delator
16:50 Grade
17:40 Rádio Cadáver
18:30 Ovos Presley
Ingressos: R$25 no local
11 de outubro (sábado)
16h – Abertura da casa e do barril de chope
17h – Destroy System
17h50 – Fish’n’Creepers
18h40 – Dirty Quarantine
19h30 – Lola e os Insuportáveis
20h20 – Barbatanas
21h10 – Mongo
After concert com pista aberta
Ingressos: R$25 no local
12 de outubro (domingo) – Punktoberkidz
Exclusivo para pais e filhos de até 12 anos.
12h – Abertura da casa com “osso street”
Atrações: Piscina de bolinhas, cama elástica, doces e guloseimas servidos a tarde toda e discotecagem com a DJ convidada Yohrani
Ingressos: R$ 25 no local (crianças não pagam)
17 de outubro (sexta-feira)
19h – Abertura da casa e do barril de chope
20h – Anal Nekroze
20h50 – Acid Eaters
21h40 – Riste
22h30 Repudiyo
23h – Men in Black (tributo punk rock)
Ingressos: R$25 no local
18 de outubro (sábado)
16h – Abertura da casa e do barril de chope com o DJ Folk Rubba
17h Morte do Ego
18h – Jesus Turbo
19h – Not An Ideal Boy
20h – She Is Dead
21h – Tela Vazia
After concert com pista aberta
Ingressos: R$25 no local
19 de outubro (domingo)
15h – Abertura da casa e do barril de chope
16h – Stereo Overdrive
16h50 – Dedo Podre
17h40 – Simplesmentes
18h30 – Euforia HC
19h20 – Ruddies
Ingressos: R$25 no local
24 de outubro (sexta-feira)
19h – Abertura da casa e do barril de chope
20h – Patada
20h50 – Domperidhona
21h40 – Capetassauras
22h30 – Le Trutas
23h20 – Favourite Dealer
00h10 – Cigarras
Ingressos: R$25 no local
25 de outubro (sábado)
17h – Abertura da casa e do barril de chope com o DJ convidado Folk Rubba
18h – Bravonas
19h – Mordazes Musgos
20h – Calamari Hightrip
21h – BAR
22h – Dirty Grills (SC)
After concert com pista aberta
Ingressos: R$25 no local
26 de outubro (domingo)
15h – Abertura da casa e do barril de chope
16h – Murro
16h50 – Granizo
17h40 – Infarto HC
18h30 – Crent’s Tarantinos
19h20 – Muralha
Ingressos: R$25 no local
31 de outubro (sexta-feira)
19h – Abertura da casa e do barril de chope
20h – Do It
20h50 – Barra Pesada
21h40 – Bad Born
22h30 – Low Tide Riders
23h20 – Simbiótica
Ingressos: R$25 no local
1º de novembro (sábado) – Especial Halloween
Festa a fantasia
22h – Abertura da casa e do barril de chope
23h30 – Ego Eris (PE)
Discotecagem 80’s e gótico com os DJs JackJack e Anny Nyx
Ingressos: R$30 no local
02 de novembro (domingo)
13h – Festa de encerramento com “osso street” com o DJ Folk Rubba
14h – Abertura do barril de chope
15h – Punkachaça
16h – Surfuzzes
17h – Cavaleiros Temporários
18h – Psychors
Ingressos: R$25 no local
Serviço
Punktoberfest 2025
Data: de 3 de outubro à 2 de novembro
Local: 92 Graus (R. Manoel Ribas, 108 – São Francisco, Curitiba)
Ingressos: na portaria do evento de R$25 a R$30, ou antecipado com descontos especiais pelo site pixta.me
Instagram: @92graus