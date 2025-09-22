Punktoberfest 2025: 5 finais de semana de punk em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vem aí o Punktoberfest 2025! De 3 de outubro a 2 de novembro, o 92 Graus – The Underground Pub, realiza mais uma edição do tradicional festival que reúne bandas, DJs, festa à fantasia, programação kids e muito chope. São cinco finais de semana com nomes da cena punk rock nacional, como Cigarras, Ovos Presley, Muñoz, Dirty Grills e She Is Dead.

O Punktober acontece desde 2000, e é uma celebração da cena punk rock independente. Desta vez, serão cinco finais de semana com atrações dedicadas a vários públicos e gêneros musicais. Além do som ao vivo, a pista é aberta para discotecagem em vários dias do festival. No clássico baile de Halloween do 92 Graus, que acontece no sábado, 1º de novembro, os DJs JackJack e Anny Nyx tocam música gótica e hits dos anos 80.

Entrando no clima de Oktober, em todos os dias do Punktoberfest um barril de chope Swamp será inaugurado juntamente com a abertura da casa, para ser consumido no estilo open bar. Outras opções de cervejas e drinks também estarão disponíveis para serem compradas separadamente.

Punktoberkidz

No domingo (12/10), no Dia das Crianças, o 92 Graus abre às 12h com “osso street” e uma programação infantil especial. O evento recebe crianças de até 12 anos, acompanhadas dos pais, para curtir um dia com piscina de bolinhas, cama elástica, doces e guloseimas. A trilha sonora fica por conta da DJ convidada Yohrani.

Os ingressos podem ser adquiridos na portaria e custam R$25 (somente para adultos). O evento é exclusivo para crianças e responsáveis.

Produtos especiais

Para eternizar esta edição mais que especial do Punktoberfest, as clássicas canecas com a logo e line-up estarão disponíveis para compra. Camisetas do festival também serão comercializadas, através de pré-venda. Em breve, valores e demais detalhes estarão disponíveis no perfil do Instagram @92graus.

Ingressos

Para a maioria dos dias de Punktober, os ingressos serão vendidos diretamente na portaria do evento, com preço único de R$25.

As entradas para a festa de Halloween, no dia 1º de novembro, custam R$30. Para o primeiro domingo, 4 de outubro, os ingressos estarão disponíveis na plataforma pixta.me com valores promocionais: R$25 para os 50 primeiros, R$30 para o lote normal e na hora do evento com outro valor.

92 Graus – The Underground Pub

O 92 Graus é um dos bares mais tradicionais de música alternativa de Curitiba, fundado em 1991. Já recebeu bandas nacionais e internacionais como Fugazi e Ratos de Porão. O bar, comandado por J.R. Ferreira, é uma das principais casas da cena autoral e independente de Curitiba, com shows toda semana. Em 2025 completa 34 anos de cultura underground.

Confira a line-up completa

03 de outubro (sexta-feira)

19h – Abertura da casa e do barril de chope

20h – Biotônikos

20h50 – Chupão Telepático e os Vampiros de Curitiba

21h40 – Corta Febre

22h30 – Kings of Noise

23h20 – Ostiu

Ingressos: R$25 no local

04 de outubro (sábado)

19h – Abertura da casa e do barril de chope

20h – Visione Obscura

21h – Look Into The Abyss

22 – Elephantus

23h – Muñoz (MG)

Ingressos: antecipadamente pelo pixta.me por R$25 para os 50 primeiros (lote promocional) e R$30 após (lote normal). Na hora será outro valor. Economize comprando seu ingresso antecipado!

05 de outubro (domingo)

15h – Abertura da casa e do barril de chope

16:00 Cão Delator

16:50 Grade

17:40 Rádio Cadáver

18:30 Ovos Presley

Ingressos: R$25 no local

11 de outubro (sábado)

16h – Abertura da casa e do barril de chope

17h – Destroy System

17h50 – Fish’n’Creepers

18h40 – Dirty Quarantine

19h30 – Lola e os Insuportáveis

20h20 – Barbatanas

21h10 – Mongo

After concert com pista aberta

Ingressos: R$25 no local

12 de outubro (domingo) – Punktoberkidz

Exclusivo para pais e filhos de até 12 anos.

12h – Abertura da casa com “osso street”

Atrações: Piscina de bolinhas, cama elástica, doces e guloseimas servidos a tarde toda e discotecagem com a DJ convidada Yohrani

Ingressos: R$ 25 no local (crianças não pagam)

17 de outubro (sexta-feira)

19h – Abertura da casa e do barril de chope

20h – Anal Nekroze

20h50 – Acid Eaters

21h40 – Riste

22h30 Repudiyo

23h – Men in Black (tributo punk rock)

Ingressos: R$25 no local

18 de outubro (sábado)

16h – Abertura da casa e do barril de chope com o DJ Folk Rubba

17h Morte do Ego

18h – Jesus Turbo

19h – Not An Ideal Boy

20h – She Is Dead

21h – Tela Vazia

After concert com pista aberta

Ingressos: R$25 no local

19 de outubro (domingo)

15h – Abertura da casa e do barril de chope

16h – Stereo Overdrive

16h50 – Dedo Podre

17h40 – Simplesmentes

18h30 – Euforia HC

19h20 – Ruddies

Ingressos: R$25 no local

24 de outubro (sexta-feira)

19h – Abertura da casa e do barril de chope

20h – Patada

20h50 – Domperidhona

21h40 – Capetassauras

22h30 – Le Trutas

23h20 – Favourite Dealer

00h10 – Cigarras

Ingressos: R$25 no local

25 de outubro (sábado)

17h – Abertura da casa e do barril de chope com o DJ convidado Folk Rubba

18h – Bravonas

19h – Mordazes Musgos

20h – Calamari Hightrip

21h – BAR

22h – Dirty Grills (SC)

After concert com pista aberta

Ingressos: R$25 no local

26 de outubro (domingo)

15h – Abertura da casa e do barril de chope

16h – Murro

16h50 – Granizo

17h40 – Infarto HC

18h30 – Crent’s Tarantinos

19h20 – Muralha

Ingressos: R$25 no local

31 de outubro (sexta-feira)

19h – Abertura da casa e do barril de chope

20h – Do It

20h50 – Barra Pesada

21h40 – Bad Born

22h30 – Low Tide Riders

23h20 – Simbiótica

Ingressos: R$25 no local

1º de novembro (sábado) – Especial Halloween

Festa a fantasia

22h – Abertura da casa e do barril de chope

23h30 – Ego Eris (PE)

Discotecagem 80’s e gótico com os DJs JackJack e Anny Nyx

Ingressos: R$30 no local

02 de novembro (domingo)

13h – Festa de encerramento com “osso street” com o DJ Folk Rubba

14h – Abertura do barril de chope

15h – Punkachaça

16h – Surfuzzes

17h – Cavaleiros Temporários

18h – Psychors

Ingressos: R$25 no local

Serviço

Punktoberfest 2025

Data: de 3 de outubro à 2 de novembro

Local: 92 Graus (R. Manoel Ribas, 108 – São Francisco, Curitiba)

Ingressos: na portaria do evento de R$25 a R$30, ou antecipado com descontos especiais pelo site pixta.me

Instagram: @92graus